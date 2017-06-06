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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Информационное агентство «Рязанские ведомости» выпустило короткометражный документальный фильм об уникальном туристическом маршруте по трем районам Рязанской области

11:30 / Культура
Автор фото: Димитрий Соколов | Информационное агентство «Рязанские ведомости» выпустило короткометражный документальный фильм об уникальном туристическом маршруте по трем районам Рязанской области
Фото: Димитрий Соколов.

Фильм «Песня позвала в дорогу» знакомит зрителей с историей патриотической песни России времен Великой Отечественной войны.

Именно на рязанской земле родились такие выдающиеся композиторы как Александр Александров (автор музыки Гимна Советского Союза и Гимна России, а также песни «Священная война»), Василий Агапкин, написавший марш «Прощание славянки», под который бойцы с первых дней войны отправлялись на фронт, и Анатолий Новиков – в его песнях «Дороги», «Смуглянка» спрессована память военного поколения.

Журналисты Вячеслав Астафьев и Димитрий Соколов побывали в местах, где родились композиторы, побеседовали с их земляками и родственниками, встретились с жителями, лично знавшими Александра Александрова, и узнали, как хранится память о выдающихся земляках.

Съемки начались еще до трагедии, постигшей ансамбль имени Александрова, поэтому в фильме использованы кадры с выступлением ансамбля прежнего состава. Жив был и главный военный дирижер Валерий Халилов, подаривший михайловцам портрет композитора Василия Агапкина.

Для тех, кто интересуется историей советской патриотической песни, этот маршрут будет особенно интересным. Проехать по нему можно за один день по одной трассе, соединяющей Рязань с Захаровским, Михайловским и Скопинским районами Рязанской области.

Всего 90 километров пути, а кажется, что за поворотом остается эпоха.

Фильм снят по заказу Рязанской региональной организации Российского военно-исторического общества. Его можно посмотреть на сайте газеты «Рязанские ведомости» в рубрике «Круг общения», просмотр также доступен по ссылке https://vimeo.com/217160754.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 мая 2017 года
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