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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко и врио губернатора Рязанской области Николай Любимов посетили туристический комплекс «В некотором царстве»

11:33 / Власть
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко и врио губернатора Рязанской области Николай Любимов посетили туристический комплекс «В некотором царстве»
Фото: Вячеслав Астафьев.

Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма на территории РФ на основе государственно-частного партнерства, рассчитанной до 2018 года. Помимо него, в окрестностях Рязани и самом областном центре строются (некоторые уже возведены) такие объекты, как эко-парк «Поляны», конгресс-отель «Амакс», гостинично-туристические комплексы «Сергей Есенин», «Рыбацкая деревня», «Старый город», «Окская жемчужина».

В туристическом комплексе «В некотором царстве» заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко, глава региона Николай Любимов и председатель областной Думы Аркадий Фомин осмотрели гостиницу, ресторан, детский развлекательный городок. Им была предоставлена информация о сопутствующих услугах и загруженности номеров. Заместитель председателя Правительства РФ отметил высокое качество объекта, который пользуется популярностью у туристов, приезжающих в Рязанскую область.

По данным регионального министерства культуры и туризма, в целом комплекс еще не завершен, но уже действующие объекты за последние три года перечислили в бюджеты всех уровней в виде налогов 230 миллионов рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 мая 2017 года
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