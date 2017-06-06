Заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко и врио губернатора Рязанской области Николай Любимов посетили туристический комплекс «В некотором царстве»

Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма на территории РФ на основе государственно-частного партнерства, рассчитанной до 2018 года. Помимо него, в окрестностях Рязани и самом областном центре строются (некоторые уже возведены) такие объекты, как эко-парк «Поляны», конгресс-отель «Амакс», гостинично-туристические комплексы «Сергей Есенин», «Рыбацкая деревня», «Старый город», «Окская жемчужина».

В туристическом комплексе «В некотором царстве» заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко, глава региона Николай Любимов и председатель областной Думы Аркадий Фомин осмотрели гостиницу, ресторан, детский развлекательный городок. Им была предоставлена информация о сопутствующих услугах и загруженности номеров. Заместитель председателя Правительства РФ отметил высокое качество объекта, который пользуется популярностью у туристов, приезжающих в Рязанскую область.

По данным регионального министерства культуры и туризма, в целом комплекс еще не завершен, но уже действующие объекты за последние три года перечислили в бюджеты всех уровней в виде налогов 230 миллионов рублей.