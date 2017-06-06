В Рязанской области курортный сбор для туристов вводить пока не планируют

Во время прошедшего в Рязани заседания IX Координационного совета по туризму при Министерстве культуры России Виталий Мутко прокомментировал систему введения курортного сбора в экспериментальном порядке. Пилотный проект должен стартовать с 2018 года и продлиться до конца 2022 года. Планируется, что максимальный размер курортного сбора составит 100 рублей в сутки с одного туриста.

– Надеюсь, регионы, субъекты, муниципалитеты, которые будут вводить курортный сбор, подойдут к этому вопросу разумно и осторожно. Надо понимать, что это не главный источник доходов, тем более в условиях серьезной конкуренции с рядом зарубежных стран, – говорит Виталий Мутко.

Правительство РФ предложило регионам самим решать, вводить курортный сбор или нет.

– На мой взгляд, это правильный подход, – сказал в беседе с журналистами врио губернатора Николай Любимов. – Однако для нашего региона данный вопрос пока преждевременный. Сначала мы должны подумать, как из Рязанской области сделать настоящий курорт, а уже потом принимать решение о соответствующих сборах.