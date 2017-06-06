В Рязанской области отметили 75-летие трудовой победы бригады Дарьи Гармаш

Победа женской тракторной бригады из Рыбновского района во Всесоюзном социалистическом соревновании 1942 года стала лейтмотивом «Праздника первой борозды» в деревне Баграмово. Легендарная трактористка Дарья Гармаш с подругами тогда засеяла свыше тысячи гектаров зерновых. Бригада работала и днем, и ночью, при этом экономя горючее. Девушки, как и вся страна, работали под девизом «Все для фронта, все для победы!».

Праздник начался с театрализованного представления на главной площади Баграмова. Участников встречали Дарья Гармаш и солдаты, воевавшие во время Великой Отечественной войны (их образы воплотили сотрудники Музея обороны и тыла). Затем местные жители с песнями понесли на Поле трудовой славы «Соху Андреевну».

На нераспаханном участке рядом с озимыми культурами провели первую борозду, а затем на поле вышли сеятели с корзинами проса. Одним из тех, кто засевал поле, был сын легендарной трактористки, директор ЗАО «Техцентр имени Д. Гармаш», депутат Рыбновской районной Думы Александр Киселев. Праздник продолжился выступлениями театра народной песни «Узорочье», играми и конкурсами для всех гостей.