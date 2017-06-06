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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Пейзажи Узбекистана представил на выставке в Рязани художник Шариф Одинаев

11:52 / Культура
Автор фото: Анна Добролежа | Пейзажи Узбекистана представил на выставке в Рязани художник Шариф Одинаев
Фото: Анна Добролежа.

В галерее современного искусства «Люди» начала работу экспозиция Шарифа Одинаева «Чувственность цвета». В нее вошло 36 работ, выполненных за последние годы. Это пейзажи горных селений Узбекистана, родного села художника Гелан, виды Самарканда. Большинство картин Шариф написал в Рязани по памяти, опираясь на свои этюды.

Выставка передает колорит и традиции Узбекистана. На картинах – сиреневые горы, мальчишка, который развозит хлеб на велосипеде, держа поднос на голове, главный помощник селян – ослик, старые домики, на крыше которых располагается незамысловатая кухня: костер и закрепленный над ним казан с пловом.

Шариф с детства любил рисовать, но в родном селе не было художественной школы. Азы мастерства мальчику передал местный художник, картины которого висели в доме Одинаевых. Окончив школу, Шариф поступил в Кашкадарьинский художественный колледж, затем преподавал изобразительное искусство в родной школе. В Рязань Шариф переехал в 2012 году.

Природа средней полосы России тоже не оставила равнодушным Одинаева. Особенно ему понравилось небо, которое, в отличие от горных облаков его родины, часто меняет цвет. За годы жизни в Рязани он уже написал большое количество пейзажей.

Посмотреть выставку «Чувственность цвета» можно до 11 июня в галерее «Люди» (Первомайский пр. 56, 2 эт., офис 224). Вход бесплатный.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 мая 2017 года
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