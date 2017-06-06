За пятницу и выходные на дорогах Рязанской области произошло 122 ДТП

Как сообщает сайт УМВД России по области, за три последних дня минувшей недели в регионе в 12 дорожно-транспортных происшествиях 3 человека погибли и 10 получили травмы. Еще в 110 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 18652 нарушения правил дорожного движения, задержали 23 водителей в состоянии опьянения.