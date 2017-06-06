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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Житель Рязанской области украл велосипед

12:12 / Общество

В полицию обратилась 52-летняя жительница села Спирино Клепиковского района области, которая рассказала, что от здания сельской администрации, где она работает, пропал ее импортный велосипед, сообщает сайт УМВД России по области. На место выехали сотрудники полиции. Участковый уполномоченный полиции опросил местных жителей и нашел свидетелей, которые видели, как мужчина на похищенном велосипеде ехал в сторону деревни Сосы.

В деревне Сосы местные жители также заметили велосипедиста и сообщили, что это 57-летний житель села. Полицейские разыскали злоумышленника и обнаружили у него дома похищенный велосипед. Выяснилось, что мужчина был в соседнем селе в гостях. Там он выпил и по пути домой заметил велосипед, оставленный на улице. Злоумышленник сел на него и уехал. Дома он даже не успел спрятать краденое. Похищенный велосипед изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 мая 2017 года
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