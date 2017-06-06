16:59 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
245

30-летний форвард Сергей Леснухин подписал контракт с ХК «Рязань»

13:01 / Спорт
В прошлом сезоне он выступал за «Нефтяник» и «Ермак»
30-летний форвард Сергей Леснухин подписал контракт с ХК «Рязань»

Сергей Леснухин (родился 9 февраля 1987 года) – воспитанник липецкой школы хоккея. Привлекался в юниорскую сборную России, в составе которой участвовал в Кубке мира 2004 г.

Как сообщил пресс-атташе клуба Михаил Солдатов, профессиональную карьеру Леснухин начал в сезоне-04/05 в Ярославле, выступая за «Локомотив-2» в Первой лиге. Впоследствии форвард играл за «Дизель» (Пенза), «Кристалл» (Саратов), «Южный Урал» (Орск), «Витязь» (Чехов), «Кубань» (Краснодар), «Адмирал» (Владивосток), «Югру» (Ханты-Мансийск), «Нефтяник» (Альметьевск), «Ермак» (Ангарск). Всего за карьеру провел 502 матча (из них 187 в КХЛ), забросил 75 (19) шайб, сделал 88 (25) результативных передач. Обладатель «Братины» в составе «Нефтяника» сезона-15/16.

Чемпионат-2016/2017 начинал в «Нефтянике» (29 проведенных матчей, 2 заброшенные шайбы, 5 результативных передач), после чего перебрался в «Ермак» (13 матчей, 6 шайб, 2 передачи).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

ФК «Рязань» одолел раменский «Сатурн»

Первый открытый легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль-2017» собрал более тысячи участников

Спортсмены из Рязанской области завоевали медали Первенства России по всестилевому каратэ

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:23
Глава рязанского региона Николай Любимов: «Поддержка семей при рождении первого ребенка может в значительной степени стимулировать рождаемость»
15:21
В Рязани поздравили социальных работников с профессиональным праздником
14:00
На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы