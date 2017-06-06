30-летний форвард Сергей Леснухин подписал контракт с ХК «Рязань»

В прошлом сезоне он выступал за «Нефтяник» и «Ермак»

Сергей Леснухин (родился 9 февраля 1987 года) – воспитанник липецкой школы хоккея. Привлекался в юниорскую сборную России, в составе которой участвовал в Кубке мира 2004 г.

Как сообщил пресс-атташе клуба Михаил Солдатов, профессиональную карьеру Леснухин начал в сезоне-04/05 в Ярославле, выступая за «Локомотив-2» в Первой лиге. Впоследствии форвард играл за «Дизель» (Пенза), «Кристалл» (Саратов), «Южный Урал» (Орск), «Витязь» (Чехов), «Кубань» (Краснодар), «Адмирал» (Владивосток), «Югру» (Ханты-Мансийск), «Нефтяник» (Альметьевск), «Ермак» (Ангарск). Всего за карьеру провел 502 матча (из них 187 в КХЛ), забросил 75 (19) шайб, сделал 88 (25) результативных передач. Обладатель «Братины» в составе «Нефтяника» сезона-15/16.

Чемпионат-2016/2017 начинал в «Нефтянике» (29 проведенных матчей, 2 заброшенные шайбы, 5 результативных передач), после чего перебрался в «Ермак» (13 матчей, 6 шайб, 2 передачи).