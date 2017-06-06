«Рязань-ВДВ» угодила на ничейную «волну»

Третий матч подряд вничью завершает «Рязань-ВДВ» в чемпионате России. На сей раз – с новичком Высшего дивизиона «Дончанкой» в Азове – 1:1

О ходе матча рассказал пресс-атташе клуба Михаил Солдатов. Первый тайм «Рязани-ВДВ» не удался. Было видно, что тренерский штаб «Дончанки» хорошо изучил манеру игры «десантниц». Хозяева «повязали» рязанские фланги, а в центре мяч застревал, словно в болоте. За первые полчаса можно выделить разве что удар Ольги Бойченко из пределов штрафной площади, но азовская Федорова – Кристина, перевела мяч на угловой.

А на 31-й минуте случилось несчастье, по-другому не скажешь. В первой своей толковой атаке хозяйки по регбийному, в несколько штрафных, доставили мяч в штрафную площадь «Рязани-ВДВ», где рязанская Федорова – Марина, по мнению судьи Пономаревой, уронила Наталью Перепечину. Пенальти! Его реализовала Анастасия Карандашова. Рязанская попытка оперативно отыграться в виде удара Елены Даниловой точно в руки вратарю, успехом не увенчалась.

Весь второй тайм гости провисели на воротах «Дончанки». Только за треть второй половины моментов было создано больше, чем за весь первый тайм. Но мяч в ворота не шел, да и голкипер хозяек заслуживает похвалы. Марина Федорова угодила в крестовину. Но поражения «Рязань-ВДВ» уж точно не заслужила. И дожала-таки дончанок. Ольга Бойченко, воспользовавшись оплошностью обороны противника, техничным ударом сравняла счет.

Результаты остальных матчей пятого тура: ЦСКА – «Россиянка» - 2:1, «Чертаново» - «Кубаночка» - 2:0. Матч «Звезда-2005» - «Иртыш» состоится 15 мая. Удивительное миролюбие (4 ничьи в 5 матчах) привело «Рязань-ВДВ» уже на пятое место – 7 очков. Выше уже и «Кубаночка» (тоже 7, но дополнительные показатели лучше), и «Чертаново» (8). 8 баллов и у идущей второй «Звезды-2005», плюс матч в запасе. ЦСКА уже скрылся за поворотом – 15 очков.

Очередной матч вновь на выезде. 22 мая «Рязань-ВДВ» встретится с еще одним дебютантом-возвращенцем, «Енисеем» в Красноярске, который тоже очками просто так делиться не намерен.