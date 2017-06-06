В Рязани продолжается дорожный ремонт

Два участка автодорог уже отремонтированы

Как сообщает сайт администрации областного центра, на сегодняшний день дорожно-ремонтные работы полностью завершены на дорогах по улицам Прижелезнодорожной и Бирюзова. На завершающем этапе находится ремонт по улицам Лесопарковой, Советской Армии, проездах Речников и Старообрядческом.

Продолжаются строительно-монтажные работы на улицах Чкалова, Станкозаводской, Великанова, Молодцова, Высоковольтной, Разина, Трудовой, Большой, Северном и Южном переулках.

С 11 апреля по 15 мая рабочие ликвидировали дорожные ямы на общей площади около 376 квадратных метров по улицам Тимакова, проезду Речников и Окскому шоссе. На дороге от поселка Храпово до ул. Новое – Секиотово на площади около 1 500 квадратных метров исправили дорожный профиль.