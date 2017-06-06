70 процентов школьников Рязани устраивает качество школьного питания

В муниципальных школах областного центра прошел цикл проверок, которые коснулись организации школьного питания. Было проведено анкетирование в котором приняли участие более 8 200 учащихся. 71 процент опрошенных удовлетворены работой столовых. Плановые ежемесячные проверки проводятся во исполнение поручения главы администрации города Олега Булекова в течение всего учебного года, внеплановые в конце учебного года.

В составе комиссий находились представители управления образования и молодежной политики, администрации учреждений, родители, педагоги, представители ученического самоуправления. В течение месяца комиссии посетили 67 общеобразовательных организаций Рязани.

Во время проверок специалисты проверили санитарное состояние столовых, наличие в них меню и контрольного блюда, соответствие объема раздаточных порций, соблюдение температурного режима блюда, качество питания, возможность приобретения буфетной продукции. Нареканий по перечисленным критериям у членов комиссии не возникло.

В анкетировании участвовали школьники 4 и 7 классов – всего более 8 200 человек. Согласно опросу, 71 процент ребят посещает столовую с удовольствием, 20 процентов детей предпочитают приносить завтрак с собой, 18 процентов покупают буфетную продукцию. Ребята в анкетах смогли написать, что они хотели бы изменить в организации работы столовых. Большинство попросили давать больше фруктов и соков, а также убрать из рациона каши и тушеную капусту.