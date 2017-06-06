17-летняя рязанка пыталась продать наркотики

Возбуждено уголовное дело

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, 17-летнюю девушку подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

По данным следствия, днем 4 апреля этого года подозреваемая разместила около подъезда одного из домов по улице Великанова города Рязани «закладку» с наркотическим средством в значительном размере.