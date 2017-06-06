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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Касимове Рязанской области открылась выставка, посвященная возрождению духовной жизни общества

16:49 / Культура
Выставка члена Союза художников России, почетного гражданина Касимова Бориса Александрова «Возрождение» работает в Касимовском историко-культурном музее-заповеднике
В Касимове Рязанской области открылась выставка, посвященная возрождению духовной жизни общества

Это один из немногих мастеров современной России, пытающихся возродить секреты иконописцев XII-XVIII веков. На создание своих уникальных работ автор получил благословение правящего архиерея епископа Касимовского и Сасовского Дионисия. Большинство работ выполнено в технике горячей эмали – сложнейшего искусства. Название выставки не случайно: в нем отражено время возрождения духовной жизни общества, храмов, монастырей, искусства иконописи. В экспозиции представлены работы, различные как по технике исполнения, так и по тематике.

Выставки Александрова стали доброй традицией музея-заповедника. Они интересны как местным жителям, так и туристам.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 мая 2017 года
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