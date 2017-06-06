Жители Москвы в Рязанской области расплачивались фальшивыми купюрами

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции в Клепиковском районе задержали автомобиль с двумя злоумышленниками, которые подозреваются в сбыте фальшивых купюр номиналом 1000 рублей.

В рабочем поселке Тума Клепиковского района продавец продуктового магазина обратила внимание на купюру номиналом 1000 рублей, которой расплатилась незнакомка. Продавщице показалось, что банкнота поддельная – бумага этой купюры на ощупь отличалась от других тысячерублевок в кассе. Женщина сообщила в полицию приметы подозрительной покупательницы.

Полицейские объявили план «Перехват» и вскоре в рабочем поселке Тума остановили автомобиль, в котором находилась похожая по описанию женщина. В ходе обыска в автомобиле обнаружили банкноту номиналом 1000 рублей с признаками подделки. 36-летнего водителя и 22-летнюю пассажирку - жителей города Москва задержали. В жилищах задержанных были обнаружены 3 поддельных банковских билета достоинством 1000 рублей. Купюры изъяли.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8-ми лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.