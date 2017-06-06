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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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За неделю пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 16 пожаров

17:04 / Общество

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, за неделю в пожарах, произошедших в регионе, было уничтожено и повреждено 15 строений и 1 единица техники. Пострадали люди.

8 мая во время пожара в жилом доме на улице Октябрьская города Рязани хозяин квартиры 1964 года рождения отравился продуктами горения и был доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

11 мая в пожаре в жилом доме на улице Полянская в деревне Перики Скопинского района погиб мужчина 1920 года рождения.

13 мая во время пожара в селе Сергиевское Милославского района женщина 1928 года рождения получила ожоги лица и верхних конечностей 1-2 степени. Ее доставили в районную больницу.

Пожарно-спасательные формирования к ликвидации последствий ДТП привлекались 2 раза.

С начала года пожарные подразделения Рязанской области совершили 2378 выездов на тушение палов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 мая 2017 года
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