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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанская область присоединилась ко всероссийскому проекту «Береги лес!»

17:36 / Экология

В регионе проходит проект «Береги лес!», сообщает сайт правительства области. В рамках проекта в школах области проводятся открытые уроки и интерактивные занятия на которых специалисты лесничеств рассказывают детям о причинах возникновения лесных пожаров и мерах пожарной безопасности. В рамках акции «Антипал» в Шилово школьники раздавали гражданам листовки с призывом беречь природу. В Рязани на площади Ленина прошел флешмоб «Палам нет!».

По словам министра природопользования Рязанской области Сергея Карабасова, акция призывает граждан более бережно и ответственно относиться к природе. «По статистике, 9 из 10 лесных пожаров происходят по вине человека. Поэтому очень важно с детского возраста прививать навыки правильного поведения в лесах, осторожного обращения с огнем. В этом направлении в регионе ведется большая работа», – сказал министр.

В пожароопасный период в Рязанской области ежедневно проводится мониторинг пожароопасной ситуации в лесах. Регулярно проводятся рейды в которых принимают участие сотрудники лесничеств, органов внутренних дел и местного самоуправления. В частности, с начала мая прошло более 150 рейдов, в ходе которых выявлено 17 случаев нарушения пожарной безопасности в лесах. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 мая 2017 года
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