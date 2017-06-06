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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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6 630 кубометров грунтовых наносов убрали с начала весны с улиц Рязани

17:42 / Общество

В областном центре продолжается работа по уборке грунтовых наносов, сообщает сайт администрации Рязани. Вчера ночью с улиц Военных автомобилистов, Магистральной, Княжье поле, Братиславской, Черновицкой, Гоголя, Славянского проспекта и с участка дороги от ул. Полетаева до ул. Братиславской вывезли 52 кубометра грунтовых наносов. В работе было занято 36 единиц спецтехники.

Сегодня в уборке задействованы 2 трактора, 2 погрузчика, 14 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 мая 2017 года
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