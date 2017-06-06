За два дня в Рязанской области сотрудники Государственной инспекции жилищного и строительного надзора провели 29 проверок

В рамках исполнения поручений главы региона Николая Любимова специалисты проверили ход капремонта домов, деятельность управляющих компаний и ТСЖ, а также состояние внутридомового газового оборудования

Как сообщает сайт правительства области, с 10 по 12 мая сотрудники Государственной инспекции жилищного и строительного надзора провели 29 проверок в отношении управляющих компаний и ТСЖ Рязанской области. Выявлено два нарушения в сфере содержании жилья и предоставлении коммунальных услуг.

Инспекторы провели совместные проверки с представителями администраций муниципальных образований, газовых служб, ГУ МЧС России по Рязанской области на предмет наличия и выполнения договоров со специализированными организациями на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, дымоходов и вентканалов многоквартирных домов с непосредственной формой управления. Комиссии проверили 17 домов в деревне Турлатово Рязанского района. Выявлены две утечки газа на внутридомовых газопроводах. Утечки устранили специалисты газовой службы.

Кроме того, инспекцией проводятся комиссионные проверки организации и проведения комплексного капитального ремонта многоквартирных домов Рязани. Проверено 13 домов, в двух из них выявлены нарушения, касающиеся качества ремонта кровель. Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области выданы соответствующие предписания для устранения недочетов.