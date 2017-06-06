В Рязани определили перечень домов, жильцы которых могут бесплатно парковать машины на платных парковках

Как сообщает сайт администрации областного центра, утвержден перечень жилых домов Рязани, расположенных в пределах платных парковочных зон, жители которых имеют право на безвозмездное размещение своих транспортных средств на платных парковках, информирует управление транспорта. Обязательным условием для реализации этого права – наличие у гражданина оформленного в установленном порядке парковочного свидетельства.

С заявлением на получение документа следует обращаться в территориальный отдел МБУ РО «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг». Для оформления свидетельства необходимо предоставить оригинал и копию:

1. паспорта (в случае обращения представителя заявителя – паспорт представителя и доверенность, подтверждающая полномочия представителя);

2. документа, подтверждающего право гражданина на жилое помещение (документ о праве собственности, договор социального найма, договор найма служебного жилого помещения);

3. свидетельства о регистрации транспортного средства.

4. СНИЛС.

С адресами территориальных отделов МФЦ и графиками их работы можно ознакомиться на официальном сайте учреждения.

В рамках реализации первого этапа проекта создания платного парковочного пространства на 20 участках дорог общего пользования Рязани в настоящее время наносится дорожная разметка, устанавливаются паркоматы, дорожные знаки и информационные щиты.

Фото с сайта администрации Рязани