Рязанские волонтеры получили отличную оценку от главы региона

Во дворце спорта «Олимпийский» состоялась встреча главы региона Николая Любимова с волонтерами, организаторами праздничных мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На сегодняшний день в регионе более 12 тысяч человек участвуют в добровольческом движении. Создано и эффективно работают 50 пунктов добровольчества, которые курируют работу 310 волонтерских отрядов по различным направлениям деятельности.

В 2017 году 85 лучших добровольцев Рязанской области приняли участие в организации шествия «Бессмертного полка» в Москве и Парада Победы на Красной площади. Три рязанских волонтера, ставших победителями Всероссийского конкурса «Послы Победы», были задействованы в Военно-морском параде в Севастополе. Ребята, побывавшие в Москве и Севастополе, поделились своими впечатлениями.

Николай Любимов поблагодарил волонтеров за их труд. Он подчеркнул, что поддерживать ветеранов нужно на протяжении всего года и он сам будет активно этим заниматься. Глава региона подал добровольцам идею создать видеоархив воспоминаний ветеранов. Ведь часто они делятся с волонтерами историей своего подвига, а для того, чтобы сохранить память для потомков, не требуется видеокамер: практически у всех есть смартфоны.

Добровольцы задали главе региона свои вопросы. Молодежь интересовала финансовая поддержка социальных проектов со стороны бизнес-сообщества. Николай Любимов пообещал помочь активистам организовать встречи с предпринимателями, на которых можно будет представить свои идеи.

Николай Любимов рассказал, что раньше не было как таковых добровольческих организаций, но работой с ветеранами он занимался, будучи пионером, а потом комсомольцем.

Самым усердным добровольцам Николай Любимов вручил благодарности Губернатора Рязанской области. Знака Губернатора «За усердие» была удостоена комиссар-инструктор детской организации «Лист» Алина Огнева.

Участники встречи вручили главе региона именную волонтерскую книжку и униформу добровольца.