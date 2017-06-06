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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области прошла научно-практическая конференция по вопросам совершенствования медицинской помощи детям

18:43 / Общество

Как сообщает сайт правительства области в рязанском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова прошла научно-практическая конференция «Междисциплинарный подход в реабилитации детей с неврологической патологией».

В работе приняли участие министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий, главный внештатный специалист по детской реабилитации Министерства здравоохранения РФ Татьяна Батышева, главный внештатный неонатолог региона Елена Шатская, преподаватели вузов и врачи ряда регионов России, в том числе педиатры, неонатологи, неврологи и другие.

В рамках пленарного заседания были представлены передовые разработки в области реабилитации детей с неврологическими нарушениями, профилактики детской инвалидности. Прозвучало более двадцати тематических докладов. Кроме того, работали секции и практическая площадка. Участники конференции осмотрели и проконсультировали более 50 детей с патологиями.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 мая 2017 года
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