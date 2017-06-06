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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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На улице Павлова в Рязани заменят часть трубопровода

18:47 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, 13 мая на улице Павлова в связи с повреждением на теплотрассе были проведены восстановительные работы. Специалисты обследовали аварийную сеть с целью предотвращения повторных порывов на этом участке тепломагистрали. По его результатам было принято решение о замене трубопровода.

В настоящее время на проезжей части по улице Павлова рабочие проводят земляные работы для уточнения протяженности сетей, подлежащих ремонту. По предварительной оценке специалистов РМПТС, цикл мероприятий по определению объемов работ, непосредственной замене трубопровода и восстановлению нарушенного благоустройства завершится до конца этой – начала следующей недели.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 мая 2017 года
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