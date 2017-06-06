Жители Рязанской области смогут взглянуть на Левитановский Плес глазами современных художников

Как сообщает правительство области, с 17 мая по 13 июня в художественном музее им. И.П. Пожалостина будет проходить выставка произведений из собрания Плесского музея-заповедника.

Рязанская область станет первым регионом Центральной России, где в рамках выездных экспозиционных мероприятий Плесского музея-заповедника состоится выставка «Левитановский Плес глазами современных художников». В экспозицию, которая будет представлена в регионах ЦФО, войдет около пятидесяти живописных произведений отечественных и зарубежных художников конца ХХ - начала ХХI вв.

В свою очередь, рязанский художественный музей в период с 21 апреля по 13 июня представляет произведения пейзажной живописи на выставке «Поэзия русского пейзажа» в городе Плесе Ивановской области.