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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Жители Рязанской области смогут взглянуть на Левитановский Плес глазами современных художников

18:51 / Культура

Как сообщает правительство области, с 17 мая по 13 июня в художественном музее им. И.П. Пожалостина будет проходить выставка произведений из собрания Плесского музея-заповедника.

Рязанская область станет первым регионом Центральной России, где в рамках выездных экспозиционных мероприятий Плесского музея-заповедника состоится выставка «Левитановский Плес глазами современных художников». В экспозицию, которая будет представлена в регионах ЦФО, войдет около пятидесяти живописных произведений отечественных и зарубежных художников конца ХХ - начала ХХI вв.

В свою очередь, рязанский художественный музей в период с 21 апреля по 13 июня представляет произведения пейзажной живописи на выставке «Поэзия русского пейзажа» в городе Плесе Ивановской области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 мая 2017 года
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