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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Не пройти мимо

00:01 / Общество
В Рязани вновь распустился «Белый цветок»
Не пройти мимо

В минувшее воскресенье в сквере около рязанского Дворца молодежи состоялся праздник милосердия и благотворительности «Белый цветок». Его организаторы – благотворительный фонд помощи онкологическим больным «Я остаюсь» и Рязанская епархия.

В этот день в сквере горожан встречали девушки в костюмах сестер милосердия. Они дарили пришедшим на праздник живые и бумажные белые цветы, открытки и броши из лент в виде цветов. Здесь же проводились интересные мастер-классы для детей и взрослых: желающие могли научиться рисовать на воде, делать открытки и букеты из конфет. Гостям праздника предлагали попробовать монастырский чай и поиграть в городки. А вот малышам больше всего были интересны познавательное шоу, бесплатные батут и аквагрим. Для зрителей в сквере выступила кавер-группа «Балалайка 62», исполнив известные и любимые всеми народные песни.

А в это время непосредственно во Дворце молодежи проходила благотворительная ярмарка, где можно было приобрести различные сувениры, сделанные рязанскими мастерами, и концерт, в котором выступили лучшие творческие коллективы города.

Праздник милосердия и благотворительности посетили митрополит Рязанский и Михайловский Марк, заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, министр образования региона Ольга Щетинкина, министр социальной защиты населения региона Денис Боков.

«В этом году нас с вами снова собрал «Белый цветок», – отметил митрополит Марк. – Сейчас мы видим, как пробуждается природа, как зарождается новая жизнь. Поля и луга наполняются светом и радостью. Однако этой радости часто бывают лишены те, кто оказался прикован к постели. Болезнь – это страшное слово, но вовсе не приговор. И мы с вами можем помочь подарить больным людям радость и надежду».

Елена Буняшина поблагодарила организаторов праздника и тех, кто на него пришел за то, что они таким образом смогли откликнуться на боль другого человека. По ее словам, акция «Белый цветок» дает возможность людям подарить себя другим.

Как рассказала руководитель фонда «Я остаюсь» Наталья Ляляева, на все собранные в ходе праздника средства будет приобретено медицинское оборудование для Рязанского областного онкологического диспансера и детской областной больницы им. Н.В. Дмитриевой.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 86 (5373) от 16 мая 2017 года
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