Родные виды среди песков

Рязанский художник Владимир Янаки открыл персональную выставку на авиабазе Хмеймим в Сирии

Вдали от родной земли тоскует каждый. Российских солдат и офицеров в Сирии стараются радовать творческими встречами. Вот и наш земляк, художник Владимир Янаки привез в культурно-досуговый центр на авиабазе Хмеймим экспозицию «С любовью к Родине».

Владимир Янаки – из семьи потомственных военнослужащих. Его отец – полковник ВДВ, участник миротворческой операции в Косове (в составе сил KFOR) в 2000 – 2001 годах. Прадед – командир Красной Армии, дед – кавалер орденов Красного Знамени, Красной Звезды, сражавшийся с фашистами на Северном флоте.

Владимир Янаки рассказал «Рязанским ведомостям», как сейчас живет Сирия.

Праздник, светлый вдвойне

– Для меня очень важно радовать своим искусством людей, которые нас защищают. Я много лет сотрудничаю с региональным Управлением МВД России: провожу лекции и мастер-классы в летнем лагере «Орбита» для детей сотрудников ведомства. Выставка для наших военнослужащих в Сирии – моя идея, но все это время мне очень помогали сотрудники Министерства обороны РФ.

Экспозиция «С любовью к Родине» – это 23 картины с видами Рязанщины и рус­ского Севера, а также сюжетно-жанровые композиции. С 15 марта до 12 апреля полотна выставлялись в здании Министерства обороны в Москве, а затем «улетели» со мной на авиабазу Хмеймим. Выставка открылась пасхальным утром, так что гости не только смотрели картины, но и угощались куличами.

Вес искусства

– Картины в ящиках с уплотнителем весили около 200 кг и ехали в Москву на грузовике. А перед полетом в Сирию для каждого произведения пришлось провести экспертизу в Министерстве культуры.

Полет военно-транспортным самолетом совсем не похож на привычное путешествие. Конечно, мне помогали с погрузкой вещей.

По существу культурно-досуговый центр – это большая палатка. Поэтому полотна расставлялись в определенном порядке на мольберты. Зато внутри благодаря белым «стенам» и солнцу создается особый свет.

Апельсины, кофейни и жизнь в мирной зоне

– Мне удалось в сопровождении охраны посетить местный завод по упаковке фруктов. Апельсины и мандарины сладкие, как клубника! Но в России таких не найти: те, что продаются у нас, по сути, недозрелые внутри, потому и кислые.

Также мне посчастливилось побывать в городе Джебла на Средиземном море. Там живут около восьмидесяти тысяч человек, и жизнь кипит – как у нас по праздникам. Люди гуляют по улицам с детьми, пьют кофе в крохотных чашечках и чай в больших стаканах. Русских все очень уважают, тем более что там живет немало сирийцев, учившихся в СССР, и их жен – русских женщин. Дети таких пар говорят на двух языках.

Радость встречи

– Я счастлив, что мою выставку увидели и российские, и сирийские военнослужащие. Для этой встречи я подготовил постеры и буклеты с репродукциями своих произведений. Я рассказывал гостям об истории создания картин и видел искренний интерес. Зрители говорили, что я изобразил их малую родину, а некоторые даже узнавали знакомые места.

Я обязательно вернусь в Сирию, чтобы забрать картины, и надеюсь увидеть больше, а заодно сделать новые этюды. Это прекрасная страна, и я могу пожелать местным жителям только мира, а нашим военным – благополучной службы.

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P.S. Владимир Янаки – отличник Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова, член Союза художников России, член правления Рязанского Союза художников, лауреат Премии ЦФО в области литературы и искусства за 2010 год I степени. Отмечен всероссийскими и региональными наградами, в том числе знаком «За содействие МВД России». Владимир Викторович – доцент Современного технического института, постоянный участник всероссийских выставок.

За выставку на авиабазе Хмеймим Владимир Янаки получил благодарность от командующего группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской республике. Художник представлен к награде – медали «За участие в военной операции в Сирии».