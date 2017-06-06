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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Спортивный курьер

00:01 / Спорт
Командир – 
тот, кто впереди
На проходящем в Рязани, на стадионе «Золотые купола», турнире по мини-футболу на Кубок «Русской кожи» игру высокого класса демонстрирует «Атрон». На его счету уже три победы с отличной разницей забитых и пропущенных мячей – 16:2. В составе лидеров ветеранского турнира – известные на Рязанщине игроки, в свое время выступавшие в командах мастеров Дмитрий Аксенов, Вячеслав Вепринцев, а возглавляет непобедимую дружину президент Рязанского регионального футбольного союза, президент ФК «Рязань» Дмитрий Малахов. Лидер и сам забивает, и отдает точные, голевые пасы товарищам.
После очередного игрового дня лидируют идущие без потерь в Золотом кубке – «Уютный дом-62», МФК «Квандо» и «РНПК», в Серебряном – «Вега», «Эра», «РФ МУ», «РЖД», «Экология дома», «Импульс», «Плазма» и «Ризур», в Бронзовом кубке – «Nova Technology» «Альбион», «Завод «Красное знамя» и «Айсберг», в ветеранском кубке – «Атрон» и «Ока».
Матчи очередного игрового дня состоятся в ближайшую субботу. Начало первых поединков – в 9.00. 
Победный гол 
Гарника Аваляна 
Главный тренер рязанского футбольного клуба «Рязань» Гарник Авалян не один год выступает за столичную команду ветеранов «Локомотив» в традиционном турнире «Негаснущие звезды». В очередном в своей подгруппе железнодорожники оба матча завершили вничью, с одинаковым счетом – 1:1, против арбитров и ЦСКА, и со второго места вышли в малый финал, на поединок с «Торпедо». Торпедовцы уступили – 0:1, единственный, оказавшийся победным, гол забил Гарник Авалян. Он был признан лучшим игроком турнира, в награду получил памятную статуэтку.
– Меня часто спрашивают, не мешает ли мне участие в «Негаснущих звездах» в непосредственной работе – в должности главного тренера выступающей в первенстве России «Рязани»? Не мешает! Даже – помогает. В командах-соперницах выступает немало первоклассных футболистов, прежде игравших в клубах отечественной Премьер-лиги. Мне есть с кого брать пример в верности избранному виду спорта, приверженности здоровому образу жизни. И эти качества мне легче передавать своим ученикам. Судя по тому, как в последнее время играют мои подопечные, они берут с меня пример. В силу разных причин, за основу не смогут выступать несколько ведущих футболистов – несмотря на это в гостевом матче против «Авангарда», одного из лидеров группы «Центр», действовали достойно, добыли важные очки. 
Какая смена растет 
Набрало темп первенство области по футболу среди юношей. В группе «А» играют «Витязь» (Рязанский район), «Дон» (Милославское) и «Путятино, в «Б» – «Михайлов», «Шиловская ДЮСШ», «Сасово» и «Сапожок», «В» – «Александро-Невский-1», «Касимов» и «Юность» (Клепиковский район), «Г» – «Шацк», «Кораблино», «Старожилово» и «Александро-Невский-2». Сообщаем результаты очередных матчей: «Сасово» – «Сапожок» – 0:0, «Касимов» – «Юность» – 8:1, «Кораблино» – «Александро-Невский-2» – 17:0, «Путятино» – «Дон» – 3:0, «Михайлов» – «Шиловская ДЮСШ» – 0:3, «Старожилово» – «Шацк» – 0:8, «Юность» – «Александро-Невский-1» – 1:7. 
Вячеслав Чирков

Командир – тот, кто впереди

На проходящем в Рязани, на стадионе «Золотые купола», турнире по мини-футболу на Кубок «Русской кожи» игру высокого класса демонстрирует «Атрон». На его счету уже три победы с отличной разницей забитых и пропущенных мячей – 16:2. В составе лидеров ветеранского турнира – известные на Рязанщине игроки, в свое время выступавшие в командах мастеров Дмитрий Аксенов, Вячеслав Вепринцев, а возглавляет непобедимую дружину президент Рязанского регионального футбольного союза, президент ФК «Рязань» Дмитрий Малахов. Лидер и сам забивает, и отдает точные, голевые пасы товарищам.

После очередного игрового дня лидируют идущие без потерь в Золотом кубке – «Уютный дом-62», МФК «Квандо» и «РНПК», в Серебряном – «Вега», «Эра», «РФ МУ», «РЖД», «Экология дома», «Импульс», «Плазма» и «Ризур», в Бронзовом кубке – «Nova Technology» «Альбион», «Завод «Красное знамя» и «Айсберг», в ветеранском кубке – «Атрон» и «Ока».

Матчи очередного игрового дня состоятся в ближайшую субботу. Начало первых поединков – в 9.00.

Победный гол Гарника Аваляна

Главный тренер рязанского футбольного клуба «Рязань» Гарник Авалян не один год выступает за столичную команду ветеранов «Локомотив» в традиционном турнире «Негаснущие звезды». В очередном в своей подгруппе железнодорожники оба матча завершили вничью, с одинаковым счетом – 1:1, против арбитров и ЦСКА, и со второго места вышли в малый финал, на поединок с «Торпедо». Торпедовцы уступили – 0:1, единственный, оказавшийся победным, гол забил Гарник Авалян. Он был признан лучшим игроком турнира, в награду получил памятную статуэтку.

– Меня часто спрашивают, не мешает ли мне участие в «Негаснущих звездах» в непосредственной работе – в должности главного тренера выступающей в первенстве России «Рязани»? Не мешает! Даже – помогает. В командах-соперницах выступает немало первоклассных футболистов, прежде игравших в клубах отечественной Премьер-лиги. Мне есть с кого брать пример в верности избранному виду спорта, приверженности здоровому образу жизни. И эти качества мне легче передавать своим ученикам. Судя по тому, как в последнее время играют мои подопечные, они берут с меня пример. В силу разных причин, за основу не смогут выступать несколько ведущих футболистов – несмотря на это в гостевом матче против «Авангарда», одного из лидеров группы «Центр», действовали достойно, добыли важные очки.

Какая смена растет

Набрало темп первенство области по футболу среди юношей. В группе «А» играют «Витязь» (Рязанский район), «Дон» (Милославское) и «Путятино, в «Б» – «Михайлов», «Шиловская ДЮСШ», «Сасово» и «Сапожок», «В» – «Александро-Невский-1», «Касимов» и «Юность» (Клепиковский район), «Г» – «Шацк», «Кораблино», «Старожилово» и «Александро-Невский-2». Сообщаем результаты очередных матчей: «Сасово» – «Сапожок» – 0:0, «Касимов» – «Юность» – 8:1, «Кораблино» – «Александро-Невский-2» – 17:0, «Путятино» – «Дон» – 3:0, «Михайлов» – «Шиловская ДЮСШ» – 0:3, «Старожилово» – «Шацк» – 0:8, «Юность» – «Александро-Невский-1» – 1:7.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 86 (5373) от 16 мая 2017 года
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