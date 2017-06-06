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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Василек в конверте

00:01 / Общество
Постижение истории своего Отечества проходит через боль и нежность родных людей

В числе лучших конкурсных эссе на тему «История моей семьи в истории Отечества» есть и сочинения учащихся рязанских школ. Это дает возможность их авторам побывать в июне в одной из смен Международного детского центра «Артек». Мне представилась возможность познакомиться с конкурсными сочинениями, и хотелось бы в связи с этим поделиться с читателями некоторыми мыслями.

Вспоминая свои, теперь уже давние, школьные годы, совпавшие со вторым десятилетием после Великой Отечественной войны, я не могу сказать, что мы, школьники, так близко подходили к истории своей страны, шагнув в нее (историю), можно сказать, с семейного порога. Еще не воспринимались такими уж богатырями-героями недавние фронтовики… И вообще, историю, как нам казалось, творили какие-то необычные, великие люди, жизнь и деятельность которых мы должны изучать.

Сегодня дети постигают: моя жизнь и история страны – это нечто единое и неразрывное во времени. Только так должен чувствовать гражданин-патриот. Только так можно выстоять в сегодняшнем, очень неспокойном мире, где есть силы, ставящие перед собой циничную и откровенно сформулированную цель: «России позволят быть, но не позволят быть победителем!»

Поэтому очень хочется, чтобы были обдуманными и искренними слова девятиклассника Плахинской сельской школы Захаровского района Ильи Шипилова, несколько необычно написавшего о себе: «Я являюсь очередной страничкой в летописи моей семьи и приложу все силы, чтобы эта страничка была яркой, интересной и достойной тех, кто оставил свой след в семейной истории». Конечно, особенное внимание мальчик уделил своим прадедам, участникам Великой Отечественной войны, которых он, увы, сам не видел. Одного из них призвали на фронт в первый год войны, и вскоре в семье получили похоронку. Известили семью о смерти и второго прадеда, а он в 1945-м взял, да и явился живым и здоровым. Действительно, полмира обошел, закончил войну в Германии, а вернувшись домой, выучился на шофера и многие годы «крутил баранку».

Ученик Октябрьской школы №2 Михайловского района Лев Гришин написал в своем эссе: «Только сейчас для меня открылся смысл слов: Вера, Любовь и Надежда». Его прабабушка Ираида Викторовна долгие годы ждала весточку о своем брате Михаиле. Он воевал в Карпатах. Его боевой расчет укрепился высоко в горах, но вражеский снаряд смел артиллеристов в пропасть. Товарищи Михаила обещали написать о дальнейшей судьбе бойца, но больше вестей не поступало. Но и похоронка не пришла, и это внушало надежду. Долгие годы Ираида Викторовна мечтала что-то узнать о брате. Уже вырос правнук, влился с фотографией предка в колонну «Бессмертного полка»… «Я шел и думал, – пишет мальчик, – не может быть, чтобы о Михаиле не сохранилось никакой информации». Через Интернет он нашел о нем неопределенные скупые строки из Книг Памяти по Ивановской области и Ставропольскому краю, рассказал об этом уже совсем старенькой Ираиде Викторовне, которая к тому же тяжело болела: «Она посмотрела на меня, улыбнулась и тихо сказала: «Но похоронки-то нет!»

Алина Пятикова из Баграмовской школы Рыбновского района передает в своем эссе рассказы прабабушки о годах войны: о своей работе наравне со взрослыми, о неимоверном голоде, когда для того, чтобы накормить младшего брата, они с матерью ходили ночью выкапывать труп лошади… Но самым значительным показался Алине момент расставания дочки с уходящим на фронт отцом, с которого он уже не вернулся… «Я представила себе маленькую девочку, которая больше никогда-никогда не увидит своего папу. И от одного этого мне стало страшно»…

«Сохранение живой памяти о людях на войне, приобщение к их страданиям и боли позволяют нам воспринимать их горький и трагический опыт как свой личный, почувствовать родственную близость с ними и ответственность за будущее», – эта зрелая мысль содержится в эссе Татьяны Новиковой, ученицы школы №65 г. Рязани.

И еще девочка рассказывает о своем прадеде Иване Алексеевиче, комиссаре полка. В бою под Сталинградом он был, по рассказам сына, контужен, очнулся в медсанбате и написал мальчику короткое письмо, положив в конверт… василек. Когда шло сражение, этот цветок сорвало взрывной волной, и если бы комиссар не подобрал его, то хрупкий стебелек был бы затоптан. «Я буду биться до последней капли крови, – написал комиссар своему мальчику, – чтобы фашисты не поступили бы с тобой так же, как с этим цветком». Отец мальчика, прадед Наташи, пал смертью храбрых под Орлом.

Как видим, история – это не только великие события и великие люди, это и чувства простых и близких нам людей, их боль и нежность, что, наверное, всего сильнее и привязывает к Отечеству.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 86 (5373) от 16 мая 2017 года
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