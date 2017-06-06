Подходы к отходам

Как решить «мусорную» проблему

Об этом шла речь на первом открытом межрегиональном экологическом форуме, организованном Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой. Он прошел в столице Чувашии Чебоксарах. Участниками форума стали представители Генеральной прокуратуры РФ, исполнительной и законодательной власти республики, Общественной палаты и других организаций. Побывала на форуме и корреспондент «РВ».

Ключевая задача

По словам заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева, сохранение природы, обеспечение экологической безопасности – одна из ключевых задач прокуратуры. И актуальность темы форума сомнений не вызывает.

В стране ежегодно образуется свыше 50 млрд. тонн отходов. Объем их образования из года в год превышает объемы переработки и обезвреживания. Опыт европейских стран показывает: максимальное увеличение переработки отходов возможно лишь в случае организации системы раздельного сбора. Из-за ее отсутствия растут масштабы загрязнения окружающей среды, безвозвратно пропадают тонны ценных видов сырья и материалов: бумаги, стекла, металлов, пластика и пр.

В регионах Волжского бассейна работа по обращению с отходами организована по-разному. Примеры ввода в эксплуатацию новых объектов с использованием современных технологий имеются в Чувашской республике, Нижегородской, Саратовской, Волгоградской и Костромской областях.

Прокуратура разберется

По словам Волжского природоохранного прокурора Вениамина Селифанова, на территории Волжского бассейна за последние два года выявлено почти 12 тыс. нарушений в сфере обращения с отходами производства и потребления. В числе типичных – ненадлежащая организация сбора и вывоза бытовых отходов, непринятие мер по ликвидации несанкционированных свалок, отсутствие утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, нарушение требований законодательства при эксплуатации полигонов для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). Главная причина образования несанкционированных свалок в водоохраной зоне или на территории лесного фонда – отсутствие полигонов. В регионах недостаточно мусоросортировочных комплексов и заводов по переработке вторсырья. Многие проблемные экологические вопросы решаются лишь после мер прокурорского реагирования.

Примеров на форуме было приведено немало. В их числе – ликвидация в Республике Татарстан свалки золо­шлакоотвала в водоохранной зоне озера Средний Кабан, прекращение эксплуатации полигона «Игумново» под Нижним Новгородом, приостановка в Саратовской области деятельности объекта размещения сернисто-щелочных стоков ОАО «Сызранский НПЗ». Судом г. Саратова вынесен обвинительный приговор в отношении главы поселения Усть-Курдюмского муниципального образования за совершение хищения более 5 миллионов рублей, выделенных на строительство водоочистной станции. Суд не только назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, но и взыскал с подсудимых ущерб в пользу муниципального образования.

Почему Чебоксары?

Чувашия вошла в число «пилотных» регионов по переходу на новую систему регулирования в сфере обращения с отходами. Региональный оператор пока не выбран, но в республике создается эффективная комплексная система переработки и утилизации отходов. Здесь завершен первый этап строительства современного полигона твердых бытовых отходов, создана комплексная система переработки и утилизации с внедрением передовых инновационных технологий.

На этом предприятии в Новочебоксарске побывали участники форума. На создание двух карт складирования отходов, мусороперегрузочной станции и мусороперерабатывающего производства направлено 1,6 млрд. рублей. Мощность объекта – 200 тыс. тонн мусора в год. Здесь обеспечивается хранение и переработка 80 процентов отходов всей республики. Ежедневно на полигон поступает свыше 500 тонн ТБО. По словам главы Чувашской республики Михаила Игнатьева, строительству полигона местное население «не обрадовалось». Пришлось проводить многочисленные встречи для того, чтобы убедить жителей, как важно и необходимо размещение такого объекта.

Ввод в эксплуатацию нового полигона ТБО позволил приступить к ликвидации Пихтулинской свалки. Добиться этого удалось через суд по инициативе природоохранной прокуратуры. Рекультивация свалки включена в план проведения Года экологии и приоритетный национальный проект «Чистая страна». Сейчас объект представляет огромный земляной холм, который при помощи тяжелой техники уплотняют. Есть мнение, что со временем бывшая свалка превратится в достопримечательность: запланирована большая работа по озеленению и благоустройству объекта.

В Чебоксарах уделено внимание реконструкции биологических очистных сооружений, что позволит в 100 раз снизить массу сточных осадков. Ил фильтруется, обеззараживается, сушится и сжигается. Оставшаяся зола используется при производстве строительных материалов. Количество сточных вод сокращается на 40 тысяч тонн в год.

Как избавиться от «болевых» точек

Положительных примеров пока в регионах немного. По приведенным на форуме данным, предприятия и организации различных форм собственности нарушают лицензионные условия обращения с отходами, работают в отсутствие разрешительной документации, самовольно захватывают земельные участки, не возмещают причиненный окружающей среде ущерб, не вносят плату за негативное воздействие. Есть примеры захоронения отходов в границах населенных пунктов.

Предлагается создавать специализированные лаборатории на базе региональных органов государственного экологического надзора на проведение исследований атмосферного воздуха, воды, почвы и иных компонентов окружающей среды.

Положительной динамике мешает несовершенство природоохранного законодательства. По мнению прокурорских работников, внесение изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» требует доработки. Законодательно не урегулирован порядок участия органов мест­ного самоуправления в организации деятельности по обращению с отходами. Есть и необходимость заключения договоров на сбор и утилизацию ТКО с собственниками жилья и садоводческих кооперативов, на регулирование тарифов на вывоз мусора, организацию контроля за перевозчиками мусора.

Вопросов на форуме было рассмотрено много. А вывод таков: проблема обращения с отходами носит межрегиональный характер и требует безотлагательного грамотного и современного решения.