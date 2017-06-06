Экология производства

Обсудить эту тему приехали ученые из восьми стран

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева состоялась 68-я Международная научно-практическая конференция «Принципы и технологии экологизации производства в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», посвященная Году экологии в России. Обсуждались вопросы, касающиеся состояния окружающей среды и экологизации производства.

На пленарном заседании заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Б.В. Шемякин отметил, что аграрный сектор Рязанской области характеризуется уверенным ростом: сельское хозяйство нашего региона полностью перекрывает потребности рынка. Например, молочная отрасль обеспечена местной продукцией на 126%. Руководитель организационно-правового отдела министерства промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области А.Н. Паршин рассказал об увеличении финансовой поддержки научно-исследовательских проектов как со стороны региональных и федеральных властей, так и со стороны негосударственных фондов.

Проблемы экологизации рассматривали с различных точек зрения: глава крестьянско-фермерского хозяйства В.В. Васькин говорил о стабильности экономической обстановки как залоге решения экологических проблем, главный инженер «Рязанской колонны № 1310» А.А. Кузин обозначил перспективы перехода рязанского автобусного парка на экологически более безопасное топливо – метан. Начальник кафедры экономической теории, географии и экологии Академии ФСИН России Т.Г. Цуканова рассказала о возможности взаимодействия органов уголовно-исполнительной системы с региональными властями в процессе лесовосстановления. Представитель Рязанского районного нефтепроводного управления Е.А. Артюх охарактеризовала проблемы использования территорий, по которым проходят трубопроводы.

Работа тематических секций охватывала экологические аспекты природопользования и растениеводства; технологии производства, хранения и переработки сельхозпродукции; научные исследованиях в животноводстве, ветеринарии и ветсанэкспертизе. Обсуждались инженерно-технические решения для АПК, вопросы экономики и управления, совершенствование профессионального образования и воспитания.

География конференции с каждым годом расширяется. Среди участников были ученые из 30 городов России, 8 стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках работы конференции крепнут и дружеские связи.

София Кипарисова