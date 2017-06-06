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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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И свобода, и ответственность

00:01 / Авторская колонка
И свобода, и ответственность

Несмотря на обилие праздничных дней, которыми нас щедро одаривает май, широко обсуждаемых событий, новостей на прошедшей неделе было немало.

Одним из главных событий недели стало празднование 72-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне и шествие «Бессмертного полка», в ряды которого в этом году встали новые миллионы людей. Среди них не только наши соотечественники. На всех континентах по улицам больших и малых городов прошли колонны тех, кто помнит войну, и тех, кто вырос под мирным небом благодаря стойкости и мужеству советских воинов.

Пристальное внимание уделяют и экономисты, и политики Международному форуму «Один пояс, один путь». На него в Китай приехали более тысячи участников, главы 28 государств. Россию представил на форуме Президент Владимир Путин. Участие в форуме Генсека ООН, руководителей Международного валютного фонда и Всемирного банка – свидетельство большой значимости, которая придается этому событию.

По мнению многих политологов, форум открывает новую страницу мирового развития.

России в этих процессах отводится особая роль. Выступая на форуме, Владимир Путин так обозначил взгляд на перспективы единого пути: «Россия видит будущее евразийского партнерства не просто как налаживание новых связей между государствами и экономиками. Оно должно изменить политический и экономический ландшафт континента, принести Евразии мир, стабильность, процветание, принципиально новое качество жизни».

В числе обсуждаемых на форуме проектов – «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской путь ХХI века». Их реализация будет носить не только экономический, но и геополитический характер. И не случайно этот Международный форум аналитики называют началом великих перемен.

И еще одно событие минувшей недели – Президент подписал Указ «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.». Документ весьма своевременный, учитывая то, какое внимание уделяется данной теме в мире.

Главная цель, определяемая Стратегией, – создание условий для формирования в стране общества знаний (надо думать, что, в первую очередь, речь будет идти о знаниях, достойных памяти, как в свое время говорил Петр I, благословляя выпуск первого российского средства массовой информации – газеты «Ведомости»). Но у каждого участника реализации этой концепции – свои задачи. Коллеги-журналисты отметили существенные для них меры по поддержке традиционных средств массовой информации и развития их сервисов в Интернете, что даст возможность не только сохранять свою аудиторию, но и значительно ее расширить, используя возможности «всемирной паутины». Предусмотрены Стратегией и меры, которые, как планируется, исключат анонимность пользователей Сети, а это, в свою очередь, должно исключить их безответственность и безнаказанность, что тоже весьма своевременно. Возможно, у кого-то это вызовет «порыв негодования» – дескать, свободы лишают. Но свобода – это, прежде всего, – ответственность, а не желание прикрыться анонимным «ником». Да и опыт других стран говорит о том, что бесконтрольность на этом поле недопустима. Так что идем в русле мирового развития.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 86 (5373) от 16 мая 2017 года
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