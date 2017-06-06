Качество гарантируют

Здесь выпускают продукцию по современным международным стандартам

Производством и внедрением профессиональных материалов и смесей для конструкционного ремонта, гидроизоляции, антикоррозионной защиты бетона и железобетона коллектив компании «СТРИМ» занимается более 14 лет.

Все эти годы ПК «СТРИМ» возглавляет Михаил Петрович Чуфистов, руководитель с высоким чувством ответственности, сумевший создать современное производство, которое с каждым годом набирает популярность. Потому и село Поляны Рязанского района знают не только в Рязани, но и во многих регионах России и зарубежья. Заказы на продукцию поступают сюда из самых дальних уголков: Нижнекамска, Новороссийска, Краснодара, Казахстана и других мест. И это понятно: ведь в рязанском «СТРИМе» производят уникальную продукцию, не имеющую аналогов в России.

– Наконец-то появилась возможность потеснить на строительном рынке западные фирмы, – с удовлетворением констатирует Михаил Чуфистов. – Это заставляет коллектив компании постоянно двигаться вперед, активно внедрять инновационные технологии производства материалов, совершенствовать эксплуатационные характеристики.

Руководитель компании подчеркнул, что заказов много и каждый – индивидуален. А это значит, что в каждом отдельном случае разрабатывается продукт в соответствии с характеристиками, заданными клиентом. Строгое соблюдение пропорций компонентов, температурного режима, выдержки и определяют в конечном счете высокое качество продукции. Подтверждают это ежедневные лабораторные исследования.

ООО ПК «СТРИМ» – не обычное предприятие по производству специальной высококачественной продукции, а площадка, где объединяются научные изыскания с производством. Разносторонность научно-производственных интересов предприятия огромна. Например, в союзе с учеными из головного предприятия ООО «НПО-СТРИМ», находящегося в Москве, были разработаны особые добавки для ремонта дорог. После обновления им не страшны ни проливные дожди, ни тяжелая техника. Бетоны с добавкой «Ремстрим РД» применяются для устройства чаш бассейнов, конструкций подвалов, сборных и монолитных емкостей различного назначения – подземных, наземных, подводных, водонапорных сооружений, тоннелей, шахт, фундаментов и других сооружений. Материалы «СТРИМ» применялись на тысячах объектов России и ближнего зарубежья, а производственные мощности увеличены в 2 раза.

Материалы «СТРИМ» позволяют многократно продлить срок службы объектов транспортной инфраструктуры, военных объектов, объектов ГО и ЧС, электроэнергетики, систем водоподачи и водосброса, а также принимать эффективные инженерные решения на проблемных объектах промышленного и гражданского строительства с учетом гидрогеологических, сейсмических и экологических ограничений, значительно повысить срок службы зданий и сооружений, сократить издержки на их эксплуатацию в межремонтный период. Особенности рецептур позволяют выполнять уникальные реставрационные и профилактические работы на памятниках архитектуры, помогая сохранить их первоначальный вид в течение многих лет. В огромной линейке продукции есть даже средство от наледи и сосулек – «Силокор-Антилед». Подобного рода покрытия незаменимы там, где велико воздействие агрессивных сред.

Широкая номенклатура материалов и высокий профессиональный уровень специалистов позволят решить многие технические проблемы не только в сфере строительства, но и в смежных отраслях.

– На нашем предприятии в двух цехах работают 25 человек, – рассказывает директор Михаил Чуфистов. – Коллектив небольшой, все на виду. Каждый знает свои обязанности и выполняет их добросовестно. Вполне закономерно, что труд коллектива ООО «ПК СТРИМ» отмечен многочисленными дипломами, грамотами, благодарственными письмами. Предприятие – постоянный участник межрегиональной отраслевой специализированной выставки «Стройиндустрия», член регионального Союза строителей.

Михаил Петрович особо отметил заместителя директора по производству Александра Паршина, главного бухгалтера Татьяну Горшкову, главного инженера Алексея Вилкова, рабочих Евгения Максимова, Ашота Бабиняна, Сергея Липатова, начальника производства Александра Мареева. По мнению директора, случайных людей на предприятии нет. А те, кто не выдерживает ритм и не выполняет условия, надол­го здесь не задерживаются.

ООО «ПК СТРИМ» – предприятие, социально ответственное. Зарплата здесь выплачивается вовремя, в полном объеме. Для постоянных работников созданы все условия: организованы регулярные медосмотры, горячие обеды. Бытовые помещения удобны и комфортны. Работники полностью обеспечены спецодеждой.

Помимо решения производственных задач, немало сил и средств руководство предприятия направляет на помощь местной муниципальной власти, заботится о благоустройстве села Поляны, помогает образовательным учреждениям.