В тепле и комфорте

Как сказал министр ТЭК и ЖКХ области Андрей Горелов, отопительный сезон прошел без системных аварий и длительных отключений объектов жилого фонда и социальной сферы от систем водо-, тепло – и электроснабжения. Созданный запас материально-технических ресурсов позволил оперативно устранять возникающие технологические нарушения.
Основной причиной аварийности остается износ сетей коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – отопления и горячего водоснабжения, особенно в г. Рязани. Андрей Горелов подчеркнул, что актуальным при подготовке к следующему отопительному периоду остается вопрос своевременного получения муниципальными образованиями паспортов готовности, выполнение планов ремонтных работ и соблюдение требований по подготовке жилого фонда к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок, а также ликвидации задолженности предприятий за коммунальные услуги.
В целом на подготовку к отопительному периоду 2017/2018 годов планируется направить 4,8 млрд. рублей. За счет средств предприятий и местных бюджетов планируется продолжить капремонт оборудования котельных, ремонт систем отопления и горячего водоснабжения, водопроводов. В 2017 году запланировано выполнение 843 видов работ в 476 многоквартирных домах на общую сумму 1172,7 млн. рублей.