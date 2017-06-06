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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В тепле и комфорте

00:01 / Строитель
Подведены итоги отопительного периода 2016/2017 годов и определены задачи по подготовке муниципальных образований к следующему сезону.

Как сказал министр ТЭК и ЖКХ области Андрей Горелов, отопительный сезон прошел без системных аварий и длительных отключений объектов жилого фонда и социальной сферы от систем водо-, тепло – и электроснабжения. Созданный запас материально-технических ресурсов позволил оперативно устранять возникающие технологические нарушения.

Основной причиной аварийности остается износ сетей коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – отопления и горячего водоснабжения, особенно в г. Рязани. Андрей Горелов подчеркнул, что актуальным при подготовке к следующему отопительному периоду остается вопрос своевременного получения муниципальными образованиями паспортов готовности, выполнение планов ремонт­ных работ и соблюдение требований по подготовке жилого фонда к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок, а также ликвидации задолженности предприятий за коммунальные услуги.

В целом на подготовку к отопительному периоду 2017/2018 годов планируется направить 4,8 млрд. рублей. За счет средств предприятий и местных бюджетов планируется продолжить капремонт оборудования котельных, ремонт систем отопления и горячего водоснабжения, водопроводов. В 2017 году запланировано выполнение 843 видов работ в 476 многоквартирных домах на общую сумму 1172,7 млн. рублей.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 86 (5373) от 16 мая 2017 года
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