Коммунальный ликбез

проводит региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ

Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Рязанской области создан на основании указа Президента Российской Федерации №600 2012 года. Руководитель центра Ольга Каркина четвертый сезон организует занятия в школе жилищного просвещения. И не только в областном центре, но и выездные; в муниципальных образованиях, в микрорайонах города. В прошлом году центр стал инициатором и организатором 42 семинаров, совещаний, заседаний «круглых столов», встреч с жилищным активом региона по самым различным актуальным темам ЖКХ. Задача центра – объединить активистов в сфере ЖКХ, научить граждан защищать свои права.

Известно, что в системе ЖКХ действует принцип: если услуга не оказывается, то она не должна оплачиваться, если же услуга оказывается с недостатками, то стоимость такой услуги подлежит соразмерному уменьшению. Подтверждением выполнения услуги законодательством является акт приемки выполненной услуги (работы). Но далеко не каждый рязанец знает, как надо действовать в той или иной ситуации. Для этого и была организована школа, которая работает еженедельно по вторникам в Доме общественных организаций. Желающие могут получить знания по жилищному законодательству, а также ответы на интересующие их вопросы. Обучающие семинарские занятия проводятся ответственными сотрудниками государственной жилищной инспекции Рязанской области, регионального оператора капитального ремонта – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, региональной энергетической комиссии, министерства ТЭК и ЖКХ и общественными жилищными инспекторами А.С. Кочурой, Т.А. Бариновой, О.В. Гусевой. Программа рассчитана на 72 часа. Все занятия – бесплатные. После курса обучения выдается сертификат, подтверждающий получение минимальных знаний в сфере ЖКХ. Рассматривается возможность о предоставлении «выпускнику» статуса общественного жилищного инспектора с вручением соответствующего удостоверения.

– Пытаемся привлечь к этой работе молодежь, – рассказывает Ольга Каркина. – Уже в этом году провели со студентами несколько занятий по жилищному законодательству.

Кстати, в рамках жилищного просвещения центр сотрудничает с прокуратурой Рязанской области, региональной Адвокатской палатой, с юридическим факультетом Рязанского государственного университета им С. Есенина. При проведении различных мероприятий большую помощь оказывает управление энергетики и ЖКХ администрации г. Рязани.

Большой интерес у слушателей как на занятиях в школе, так и на выездных семинарах вызывают темы взаимоотношений собственников многоквартирного дома с управляющей организацией. Как говорит Анатолий Сергеевич Кочура, многократные обращения жителей по различным проблемам, возникающим в многоквартирном доме, – свидетельство того, что нередко люди не понимают своей ответственности, когда получают квартиру в собственность. Необходимо принимать грамотное решение по вопросам, связанным с управлением домом, утверждать перечень работ (услуг) и определять плату за содержание жилья. Чтобы это сделать, надо хотя бы знать, как правильно провести собрание собственников.

– В центр нередко обращаются владельцы квартир с жалобами на неправильное начисление платы за коммунальную услугу, – рассказывает А.С. Кочура. – Начинаешь разбираться, а оказывается, что долг идет с 2015 года, начисляются пени и появляется новая сумма. На практике получается так: жители два раза оплатили коммунальную услугу. Первый – когда не представили своевременно показания приборов учета потребления коммунального ресурса (своевременно не заплатили), им было начислено по среднемесячному потреблению. При этом показания прибора учета должны быть продвинуты вперед, но они остались на месте. Второй – было оплачено по прибору учета. Чтобы такого не случилось, коммунальные услуги должны оплачиваться своевременно, также необходим контроль прохождения оплаты. Но всему этому надо учиться.

С 1 января 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации внесены дополнения в Правила предоставления коммунальных услуг, где введена ответственность за неправильно начисленную плату за коммунальные услуги. За это теперь взимается штраф до 50 процентов некорректной суммы. В Центре внимательно следят за постоянно меняющимся жилищным законодательством и стараются рассказать о них собственникам, проводя с ними своего рода «коммунальный ликбез». И, как показывает практика, он необходим практически каждому жителю.

– Мы оказываем помощь обратившимся на «горячую линию», в общественную приемную: даем консультации, рассматриваем конкретные вопросы с участием общественных жилищных инспекторов, – продолжает разговор Анатолий Кочура. – Регулярно проводим мониторинги реализации программ переселения граждан из аварийного жилья, капитального ремонта, благоустройства придомовых территорий, внедрения информационной системы «ГИС ЖКХ». Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ дает людям ответы на многие вопросы. Центр выпустил специальные брошюры, которые являются настоящим правовым ликбезом.

Работа центра под руководством Ольги Ивановны Каркиной получила высокую оценку Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, правительства области за развитие общественного контроля в сфере ЖКХ на территории региона, за эффективную реализацию федерального проекта «Школа грамотного потребителя» и достижение высоких результатов в 2016 году.

В этом году интерес к работе центра не угасает. Люди осознали: выстраивать систему отношений с управляющими компаниями надо грамотно, по правилам и закону.