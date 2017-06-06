На основе общности интересов

ведется работа Российского Союза строителей

В Москве состоялся X Съезд общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский Союз строителей». В его работе принимала участие и делегация Рязанской области во главе с председателем Союза строителей области Лемой Рамазановичем Шаиповым.

Р.В. – Лема Рамазанович, как известно, съезд – знаковое событие для строителей. За прошедшие годы Союз вырос в крупное отраслевое общественное объединение, которое выступает надежным партнером государства в решении социально-экономических проблем. Какие наиболее важные вопросы обсуждались на съезде?

Л.Ш. – С отчетным докладом о деятельности Российского Союза строителей и задачах на ближайшую перспективу на съезде выступил президент РСС Владимир Яковлев. Он проинформировал, что Российский Союз строителей объединяет более 50 тысяч организаций, предприятий и научно-исследовательских институтов из 80 регионов страны, выполняет важную консолидирующую миссию. Владимир Яковлев выделил абсолютную важность строительной отрасли как стратегического направления социально-экономического развития страны. Были названы конкретные цифры, характеризующие состояние отрасли. Например, только в прошлом году в стране построено 1,1 млн. квартир общей площадью 79,8 млн. кв. метров. Рязань в этом списке выглядит достойно.

Основное внимание было обращено на снижение административных барьеров и финансирование строительства, предоставление земельных участков под строительство и обеспечение их социальной, транспортной и коммунальной инфраструктурой. Поднимались вопросы градостроительства и саморегулирования в строительном комплексе, а также технического регулирования и ценообразования, долевого участия. Как сказал президент, остроту некоторых проблем удалось снизить.

Р.В. – Рязанские строители ощутили на себе решение проблем, например, в системе саморегулирования?

Л.Ш. – Да, определены новые требования к членству в СРО (по территориальному принципу) и к членам СРО (в зависимости от объемов работ). Введена ответственность саморегулируемой организации, в том числе финансовая, за выполнение ее членами договорных обязательств, введены и определены понятия технического заказчика, а также специалистов по организации инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства, сведения о которых включаются в соответствующие национальные реестры.

К сожалению, острой остается проблема долевого участия граждан в строительстве жилья. И об этом также речь шла на съезде. В Рязани застройщики имеют обязательства по 23,8 тысячи договоров долевого участия. Привлечено 37,5 млрд. рублей.

Р.В. – Кто из представителей власти участвовал в работе съезда?

Л.Ш. – Кроме делегатов региональных Союзов строителей, руководителей проектных, строительных организаций и предприятий строительной индустрии, были почетные гости зарубежных стран. В работе съезда приняли участие заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Елена Сиэрра, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству РФ Алексей Русских, почетный президент НОСТРОЙ Ефим Басин, первый вице-президент ОМОР «Российский Союз строителей» Григорий Веретельников и многие другие.

В адрес участников свое приветствие прислал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он напомнил, что союз выполняет важную консолидирующую миссию и неизменно демонстрирует взвешенную и конструктивную позицию.

Елена Сиэрра зачитала приветственный адрес министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня, отметила, что Президент страны поставил задачу перед строительной отраслью не только сохранить прежние ударные темпы ввода жилой недвижимости, но и увеличить их до 100 млн. кв. метров в год. И призвала участников съезда мобилизовать потенциал строительной отрасли для ее решения. Елена Сиэрра также сообщила, что министерство создает нормативную базу для обеспечения надежности долевого строительства, расширения возможностей граждан на рынке ипотечных кредитов, работает над совершенствованием системы технического регулирования и ценообразования в строительстве и формированием эффективного института СРО.

Озвученные на съезде острые и важные вопросы будут рассмотрены профессионалами рынка недвижимости: строителями, девелоперами, проектировщиками, риэлторами, представителями органов власти, банковского, страхового сообщества на Международном бизнес-форуме недвижимости, который состоится 20-22 июня 2017 г. в Москве, в Центре международной торговли.

Р.В. – Владимир Яковлев рассказал также и о внутрисоюзной работе. На ваш взгляд, эта работа была заметной?

Л.Ш. – Да, работа велась активно. Не случайно Владимир Яковлев снова возглавил Правление Российского Союза строителей. Было проведено немало выездных заседаний Правления РСС, в том числе и в Рязани с участием Владимира Яковлева. Работа Рязанского отделения Союза строителей России была одобрена. На выездном заседании наши строители поставили перед руководством союза проблемные вопросы, в частности – о проведении аукционов, о регулировании строительного рынка.

Р.В. – Лема Рамазанович, расскажите, над решением каких проблем сегодня работает областной Союз строителей?

Л.Ш. – Проблем в строительстве много. Одна из них связана с работой предприятий промышленности строительной индустрии. Дело в том, что с увеличением строительства жилых домов в монолитном исполнении снижается загрузка заводов по изготовлению железобетонных изделий. Это ведет к сокращению численности работников, заработной платы, а в конечном итоге меньше перечисляется налогов в бюджет. Союз строителей Рязани пытается привлечь внимание властей к этой проблеме и, по возможности, помогать предприятиям.

Немало сделано по привлечению в отрасль молодежи. В этом направлении мы проводим системную работу, организуем конкурсы профессионального мастерства, участвуем в различных научно-практических конференциях. Благодаря совместным усилиям союза, министерства строительного комплекса, при поддержке руководителей многие проблемные вопросы удается решать.