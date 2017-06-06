16:52 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
315

Годы идут, авторитет остается

00:01 / Строитель
АО Рязанское монтажное управление «ЦЭМ» отметило свое шестидесятилетие
Годы идут, авторитет остается

За эти годы не раз менялись ведомственное подчинение и правовой статус компании, но всегда сохранялись ее высокий авторитет и верность традициям.

Многие специалисты отработали на предприятии практически всю жизнь. Как рассказал электромонтажник Сергей Крайнев, в свое время он закончил Рязанское ГПТУ-4, несколько лет работал на заводе, и вот уже 39 лет он – бригадир электромонтажников АО Рязанское монтажное управление «ЦЭМ», по совместительству водитель. Строил Скопинский автоагрегатный завод, ряжский «Гознак», мясокомбинат, свинокомплекс и многие другие объекты. Сергей Николаевич Крайнев признается, что очень дорожит и гордится своей нелегкой профессией.

В коллективе много талантливых работников, которые в течение трудовой деятельности ни разу не изменяли своей профессии. Это начальник цеха Михаил Васильев, отработавший на предприятии 42 года, Александр Никитин, чей трудовой стаж превышает тридцать лет. Все они отмечены Почетными грамотами, для них не скупится на добрые слова новый руководитель предприятия Юрий Швецов. Руководитель современного формата, он с уважением относится к ветеранам, которые передают накопленный опыт молодежи. В его бизнес-планах – сохранить все лучшее, что имеет организация, и на этой основе двигаться дальше.

С 60-летием со дня основания организации коллектив поздравили министр экономического развития области Светлана Горячкина, заместитель министра строительного комплекса Сергей Семенов, председатель регионального Союза строителей Лема Шаипов, представители министерств и ведомств, гости из других регионов.

Все выступавшие подчеркивали, что старейшая организация имеет высокий авторитет не только на рязанском рынке строительных работ, но и в других регионах. Ее специалисты сегодня успешно трудятся не только на рязанских стройках, но и за пределами области.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 86 (5373) от 16 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
На основе общности интересов
ведется работа Российского Союза строителей
Валентина Севостьянова
Деловая хроника
Валентина Севостьянова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Культура
Точки роста
Благодаря федеральной поддержке в области укрепляется материально-техническая база сельских ДК, строятся современные многофункциональные центры
Вероника Шелякина
РВ ТВ
Тепло земли в руке
На празднике первой борозды в Рыбновском районе отметили 75-летие трудовой победы бригады Дарьи Гармаш
Татьяна Клемешева
Туризм
Туризм – драйвер экономики
и приоритетная отрасль развития государства
Культура
Диалоги о культуре
Рязанцы задали вопросы Владимиру Мединскому
Татьяна Железнова
Из официальных источников
Под контролем
В регионе проверяют ход капремонта и состояние внутридомовых газовых сетей
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Безвозмездный труд
Волонтеры получили отличную оценку от главы региона
Анна Добролежа
Строитель
Качество гарантируют
Здесь выпускают продукцию по современным международным стандартам
Валентина Севостьянова
Строитель
В тепле и комфорте
Подведены итоги отопительного периода 2016/2017 годов и определены задачи по подготовке муниципальных образований к следующему сезону.
Валентина Севостьянова
Строитель
Коммунальный ликбез
проводит региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ
Валентина Севостьянова
Общество
Василек в конверте
Постижение истории своего Отечества проходит через боль и нежность родных людей
Татьяна Банникова
Экология
Подходы к отходам
Как решить «мусорную» проблему
Лада Петрова
Экология
Экология производства
Обсудить эту тему приехали ученые из восьми стран
Авторская колонка
И свобода, и ответственность
Галина Зайцева
Общество
Не пройти мимо
В Рязани вновь распустился «Белый цветок»
Ольга Драган
Культура
Песня позвала в дорогу
Журналисты «Рязанских ведомостей» сняли короткометражный фильм об уникальном туристическом маршруте по трем районам Рязанской области
Собственная информация
Общество
Родные виды среди песков
Рязанский художник Владимир Янаки открыл персональную выставку на авиабазе Хмеймим в Сирии
Татьяна Клемешева
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы