Годы идут, авторитет остается

АО Рязанское монтажное управление «ЦЭМ» отметило свое шестидесятилетие

За эти годы не раз менялись ведомственное подчинение и правовой статус компании, но всегда сохранялись ее высокий авторитет и верность традициям.

Многие специалисты отработали на предприятии практически всю жизнь. Как рассказал электромонтажник Сергей Крайнев, в свое время он закончил Рязанское ГПТУ-4, несколько лет работал на заводе, и вот уже 39 лет он – бригадир электромонтажников АО Рязанское монтажное управление «ЦЭМ», по совместительству водитель. Строил Скопинский автоагрегатный завод, ряжский «Гознак», мясокомбинат, свинокомплекс и многие другие объекты. Сергей Николаевич Крайнев признается, что очень дорожит и гордится своей нелегкой профессией.

В коллективе много талантливых работников, которые в течение трудовой деятельности ни разу не изменяли своей профессии. Это начальник цеха Михаил Васильев, отработавший на предприятии 42 года, Александр Никитин, чей трудовой стаж превышает тридцать лет. Все они отмечены Почетными грамотами, для них не скупится на добрые слова новый руководитель предприятия Юрий Швецов. Руководитель современного формата, он с уважением относится к ветеранам, которые передают накопленный опыт молодежи. В его бизнес-планах – сохранить все лучшее, что имеет организация, и на этой основе двигаться дальше.

С 60-летием со дня основания организации коллектив поздравили министр экономического развития области Светлана Горячкина, заместитель министра строительного комплекса Сергей Семенов, председатель регионального Союза строителей Лема Шаипов, представители министерств и ведомств, гости из других регионов.

Все выступавшие подчеркивали, что старейшая организация имеет высокий авторитет не только на рязанском рынке строительных работ, но и в других регионах. Ее специалисты сегодня успешно трудятся не только на рязанских стройках, но и за пределами области.