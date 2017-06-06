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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Деловая хроника

00:01 / Строитель
Деловая хроника

На фронтовой поляне

встретились ветераны и труженики тыла

Рязанский «Политех» в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции организовал «фронтовую поляну» для ветеранов, тружеников тыла и жителей Железнодорожного района города Рязани. Праздничное мероприятие прошло на площадке парка Керамзавода. С великим праздником Победы собравшихся поздравил депутат Рязанской областной Думы, директор Рязанского политехнического института Игорь Мурог. А затем состоялось возложение цветов к монументу павшим, чествование ветеранов. Были в тот день торжественные залпы, песни военных лет в исполнении творческих коллективов института, стихи, танцы. Все это создало неповторимую, волнующую обстановку, обращенную к тем незабываемым годам. Чествовали ветеранов Великой Отечественной войны.

Для детей микрорайона работали творческие площадки с мастер-классами, прошли различные соревнования, викторины. Полевая кухня порадовала всех горячей гречневой кашей с тушенкой, чаем, сладостями. Инициативу «Политеха» поддержали творческие коллективы классической русской школы № 7, центра детского творчества «Стрекоза». Чувство единения, сопереживания объединяло и участников, и зрителей.

Кредиты увеличились

За 12 лет объемы ипотечного кредитования в России увеличились в 27 раз

Об этом сообщил глава Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник. В 2009 году, например, на руках граждан, решивших приобрести жилплощадь в ипотеку, оказалось 153 миллиарда рублей. В этом же году эта сумма, согласно прогнозам, перевалит за 1,5 триллиона рублей. Плутник отметил, что только в нынешнем году выдадут рекордные 1,7 триллиона рублей ссуд. За это время документы жилищного займа оформили 6 миллионов россиян, а метраж ипотечного строительства вырос в два раза.

Кроме того, Плутник отметил, что он и его коллеги считают, что в текущем году ипотечная ставка будет равна 10 процентам, а в некоторых кредитных учреждениях ниже.

В прошлом сентябре средняя ставка снизилась, достигнув 12,5 процента. На первичном рынке она равнялась 11,6, а на вторичном – 13,1 процента.

Ценообразование в ЖКХ

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое изменяет ценообразование в сфере жилищно-коммунальных услуг России начиная со следующего 2018 года. Документ опубликован на сайте кабмина

«Принятое решение направлено на развитие института концессии в жилищно-коммунальном хозяйстве»,– поясняется в сопроводительной записке к постановлению.

Постановлением предусматривается, что расчетная предпринимательская прибыль в сфере ЖКХ не должна устанавливаться для регулируемых организаций, которые, в свою очередь, являются государственными или муниципальными унитарными предприятиями. Помимо этого, работа осуществляющих деятельность в жилищно-коммунальном хозяйстве нормализуется в соответствии с договором аренды на срок до 3 лет. Отмечается, что это относится к организациям, осуществляющим работу в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с отходами (вывоз мусора).

Изменение стоимости жилья

Глава Минстроя РФ Михаил Мень сообщил о снижении стоимости жилья на 30 процентов за три года

Сейчас в России, по оценке Минстроя, наступил баланс цен и предложения на рынке жилья. «У нас без учета даже инфляции 30-процентное падение стоимости жилья произошло за эти три года», – сказал министр.

По словам Михаила Меня, снижение цен продиктовали рынок и поддержка субсидирования процентной ставки, которая сыграла в этом процессе ключевую роль. «Cегодня сами банки делают рыночную ставку уже гораздо ниже, чем даже мы субсидировали в прошлом году», – добавил он.

– Себестоимость уже приблизилась к продажной цене. Может быть, ждать уже не имеет смысла, – добавил он, говоря о дальнейшей возможности снижения цен на жилье.

В автопарке – новая техника

Дорожникам из муниципальных образований региона было передано 16 единиц спецтехники

ОАО «Рязаньавтодор» приобрел в лизинг фронтальные погрузчики, катки, комбинированные дорожные машины, автогрейдер, асфальтоукладчик, гусеничный экскаватор, подметально-уборочную машину, машину для укладки и отсыпки обочин. Планируется, что в ближайшее время на предприятие поступит еще 8 единиц техники.

Как сказал министр транспорта и автомобильных дорог области Андрей Савичев, в этом году на приведение в порядок дорог региона выделено более 5 млрд. рублей. Новая современная техника позволит ремонтировать дороги с высоким качеством, что является одной из главных задач.

Новая дорожная спецтехника передана Шиловскому, Рязанскому, Касимовскому, Ряжскому, Пронскому, Скопинскому и Сасовскому ДРСУ.

Приоритетный проект

Все российские субъекты, участвующие в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», получили средства федерального бюджета. Задача – вовремя довести эти трансферты до бюджетов муниципальных образований и качественно их освоить.

В этом году Дорожный фонд Рязанской области составляет более 5 млрд. рублей, которые пойдут на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, повышение уровня безопасности дорожного движения. Регион в числе 34 субъектов РФ участвует в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Общий объем средств, предусмотренных на эту программу, в текущем году составляет 1 млрд. 260 млн. рублей, из которых 625 млн. рублей – средства федерального бюджета. В городскую агломерацию входят г. Рязань и 5 муниципальных районов – Рязанский, Рыбновский, часть Клепиковского, Спасского и Пронского районов с городом Новомичуринском. Общая протяженность федеральных, региональных и местных автодорог в ее границах составляет 899 км. На территории агломерации проживает более 60 процентов от всего населения Рязанской области.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 86 (5373) от 16 мая 2017 года
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