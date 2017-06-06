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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Туризм – драйвер экономики

00:01 / Туризм
и приоритетная отрасль развития государства
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Туризм – драйвер экономики
Фото: Вячеслав Астафьев.

В минувшую субботу в Рязани состоялось заседание IX Координационного совета по туризму при Министерстве культуры России. Его провел заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко.

В обсуждении вопросов развития внутреннего туризма, создания туристско-рекреационных кластеров в регионах, проведения соревнований, в том числе Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, приняли участие заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, врио губернатора Рязанской области Николай Любимов, председатель областной Думы Аркадий Фомин, представители большинства регионов страны.

Виталий Мутко назвал развитие туристической отрасли одной из приоритетных задач правительства страны.

– Туризм – это драйвер экономики. Надо инвестировать в инфраструктуру, с тем чтобы увеличить внутренний поток к 2020 году до 40 миллионов человек, – подчеркнул Виталий Мутко.

По его словам, регионам необходимо заботиться о создании комфортной среды для пребывания туристов. Говоря о нашей области, заместитель председателя Правительства РФ отметил, что в регионе большое количество привлекательных мест, рязанский край – родина многих выдающихся личностей.

– У Рязанской области колоссальные возможности для развития туризма. Область одной из первых в стране начала создавать свой туристический кластер, и отрадно, что сегодня проект успешно реализован. Мы и в дальнейшем будем активно поддерживать регион, в том числе и в работе по созданию новых межрегиональных туристических маршрутов, – говорит Виталий Мутко.

Врио губернатора Николай Любимов рассказал о том, что сделано в регионе в сфере туризма. Глава области говорил о перспективах развития музея-заповедника С.А. Есенина в Константинове, о строительстве современного музейного центра для размещения историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский кремль», о создании центра Солженицына в Рязани и центра Тарковского в Путятинском районе.

– В первую очередь мы планируем развивать инфраструктуру, привлекать инвесторов, улучшать транспортное сообщение – автомобильные и железнодорожные пути, водные артерии. Важное значение имеет бренд региона. А это памятники истории и культуры, хорошие дороги, благоприятные условия для проживания. Пока у нас не будет своего имиджа, как, например, у городов, входящих в «Золотое кольцо», нам вряд ли удастся привлекать огромный поток туристов, – говорит Николай Любимов.

Налог на отдых

Во время заседания Виталий Мутко прокомментировал систему введения курортного сбора в экспериментальном порядке. Пилотный проект должен стартовать с 2018 года и продлиться до конца 2022 года. Планируется, что максимальный размер курортного сбора составит 100 рублей в сутки с одного туриста.

– Надеюсь, регионы, субъекты, муниципалитеты, которые будут вводить курортный сбор, подойдут к этому вопросу разумно и осторожно. Надо понимать, что это не главный источник доходов, тем более в условиях серьезной конкуренции с рядом зарубежных стран, – говорит Виталий Мутко.

Правительство РФ предложило регионам самим решать, вводить курортный сбор или нет.

– На мой взгляд, это правильный подход, – сказал в беседе с журналистами врио губернатора Николай Любимов. – Однако для нашего региона данный вопрос пока преждевременный. Сначала мы должны подумать, как из Рязанской области сделать настоящий курорт, а уже потом принимать решение о соответствующих сборах.

Вероника Шелякина

Заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко и врио губернатора Николай Любимов посетили туристический комплекс «В некотором царстве»

Гостей встретил и в знак приветствия замахал крыльями, проплывая по водной глади пруда, белый лебедь. Где еще увидишь такую красоту! Но посещение загородного туркомплекса носило деловой характер, поэтому Николай Викторович и Виталий Леонтьевич сразу же направились на объекты. По пути к ним присоединился председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Вначале гости в сопровождении владельца комплекса Олега Свирина осмотрели баню. Понравился им оборудованный ступеньками выход прямо к речке. Все объекты комплекса вводились поэтапно, и баня была первой, опрередив даже ресторан, который был построен только через полгода. А уж потом вводились гостиничные номера.

По словам Олега Свирина, самым сложным оказался перевод земельного участка под цели гостиничного комплекса. Он числился участком сельхозназначения, а по факту был свалкой мусора. Эта работа заняла довольно много времени. Требовалось решение губернатора по этому вопросу.

Туристический комплекс «В некотором царстве» – проект туристско-рекреационного кластера «Рязанский», который реализуется в рамках федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма на территории РФ на основе государственно-частного партнерства, рассчитанной до 2018 года. Помимо него, в окрестностях Рязани и самом областном центре строятся (некоторые уже возведены) такие объекты, как эко-парк «Поляны», конгресс-отель «Амакс», гостинично-туристические комплексы «Сергей Есенин», «Рыбацкая деревня», «Старый город», «Окская жемчужина».

В туристическом комплексе «В некотором царстве» заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко, глава региона Николай Любимов и председатель областной Думы Аркадий Фомин осмотрели гостиницу, ресторан, детский развлекательный городок. Им была представлена информация о сопутствующих услугах и загруженности номеров. Заместитель председателя Правительства РФ отметил высокое качество объекта, который пользуется популярностью у туристов, приезжающих в Рязанскую область.

Вячеслав Астафьев

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 86 (5373) от 16 мая 2017 года
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