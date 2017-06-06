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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Под контролем

00:01 / Из официальных источников
В регионе проверяют ход капремонта и состояние внутридомовых газовых сетей

Государственная инспекция жилищного и строительного надзора Рязанской области информирует о том, что в рамках исполнения поручений врио губернатора Николая Любимова проводятся проверки капитального ремонта домов, работы управляющих компаний и ТСЖ, а также внутридомового газового оборудования.

В период с 10 по 12 мая 2017 года инспекцией проведено 29 проверок в отношении управляющих компаний и ТСЖ. Выявлено два нарушения в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг, выданы соответствующие предписания для их устранения.

Продолжена работа по проведению совместных проверок с представителями администраций муниципальных образований, газовых служб, управления МЧС России по Рязанской области на предмет наличия и выполнения договоров со специализированными организациями на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, дымоходов и вентканалов многоквартирных домов. Проведены проверки 17 домов в д. Турлатово Рязанского района. Выявлены две утечки газа на внутридомовых газопроводах. Специалистами газовой службы утечки устранены.

Кроме того, инспекцией проводятся комиссионные проверки комплексного капитального ремонта многоквартирных домов г. Рязани. Проверено 13 домов, на двух – выявлены нарушения, касающиеся качества ремонта кровель. Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области выданы соответствующие предписания для устранения недочетов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 86 (5373) от 16 мая 2017 года
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