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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Безвозмездный труд

00:01 / Общество
Волонтеры получили отличную оценку от главы региона
Автор фото: Анна Добролежа | Безвозмездный труд
Фото автора.

Во дворце спорта «Олимпийский» состоялась встреча главы региона Николая Любимова с волонтерами, организаторами праздничных мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На сегодняшний день в регионе более 12 тысяч человек участвуют в добровольческом движении. Созданы и эффективно работают 50 пунктов добровольчества, которые курируют работу 310 волонтерских отрядов по различным направлениям деятельности.

В этом году 85 лучших добровольцев Рязанской области приняли участие в организации шествия «Бессмертного полка» в Москве и Парада Победы на Красной площади. Три рязанских волонтера, ставших победителями Всероссийского конкурса «Послы Победы», были задействованы в Военно-морском параде в Севастополе. Ребята, побывавшие в Москве и Севастополе, поделились своими впечатлениями.

Николай Любимов поблагодарил волонтеров за их труд. Он подчеркнул, что поддерживать ветеранов нужно на протяжении всего года и он сам будет активно этим заниматься. Глава региона подал добровольцам идею создать видеоархив воспоминаний ветеранов. Ведь часто они делятся с волонтерами историей своего подвига, а для того, чтобы сохранить память для потомков, не требуется видеокамер: практически у всех есть смартфоны.

Добровольцы задали главе региона свои вопросы. Молодежь интересовалась финансовой поддержкой социальных проектов со стороны бизнес-сообщества. Николай Любимов пообещал помочь активистам организовать встречи с предпринимателями, на которых можно будет представить свои идеи.

Николай Любимов рассказал, что раньше не было как таковых добровольческих организаций, но работой с ветеранами он занимался, будучи пионером, а потом комсомольцем.

Самым усердным добровольцам вручены благодарности губернатора Рязанской области. Почетного знака «За усердие» была удостоена комиссар-инструктор детской организации «Лист» Алина Огнева.

Участники встречи вручили главе региона именную волонтерскую книжку и униформу добровольца.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 86 (5373) от 16 мая 2017 года
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