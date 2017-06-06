Точки роста

Благодаря федеральной поддержке в области укрепляется материально-техническая база сельских ДК, строятся современные многофункциональные центры

Доступность учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовка кадров, создание многофунк­циональных культурных центров – эти и другие вопросы обсуждали на заседании Координационного совета по культуре при Министерстве культуры РФ, прошедшем в Рязани в прошлую пятницу. В нем приняли участие председатель совета, министр культуры России Владимир Мединский, его заместитель Алла Манилова, врио губернатора Рязанской области Николай Любимов, председатель областной Думы Аркадий Фомин, министры культуры практически всех субъектов страны.

Русские усадьбы

Перед началом заседания в фойе областной филармонии открылась выставка-презентация событийного туризма регионов страны. На стендах были представлены фотоматериалы 17 усадебных комплексов из 16 субъектов РФ, в которых жили и работали великие русские писатели, композиторы, ученые, общественные деятели. Все объекты объединены в рамках федерального проекта «Русские усадьбы», куда вошел музей-заповедник Сергея Есенина в Константинове и дом-музей академика И.П. Павлова в Рязани.

– Мы хотим в «Национальном календаре событий» отразить отдельным разделом значимые мероприятия, которые проводятся в русских усадьбах, чтобы туристам было легче ориентироваться в их культурной жизни, – отметила заместитель министра культуры России Алла Манилова.

Стандарт работы – модельный

Во время пленарного заседания министр культуры РФ Владимир Мединский в своем докладе сделал основной акцент на модернизации и строительстве новых Домов культуры на селе. По его словам, строительство ДК субсидируется из федерального бюджета. Средства небольшие – примерно 300 миллионов рублей в год. Однако начиная с прошлого года на эти деньги было построено 30 домов культуры.

– Мы решили данную программу увеличить. Нашли внутри бюджета Министерства культуры 1,5 миллиарда рублей на федеральное финансирование либо софинансирование строительства домов культуры, реконструкцию ДК и капитальный ремонт. Выбрали 10 субъектов, в которых либо плохая бюджетная обеспеченность, либо интенсивно развивающееся сельское хозяйство. Выделим таким регионам по 150 миллионов рублей и надеемся, что в течение года там будет построено сорок новых ДК, пройдет реконструкция и ремонт 78 домов культуры, – говорит Владимир Мединский. – Нужно разрабатывать новый модельный стандарт работы. Современная жизнь домов культуры требует нового подхода к их деятельности, это должен быть не кружок по интересам, а место проведения общего культурного досуга.

По словам врио губернатора Рязанской области Николая Любимова, участие региона в федеральных программах помогает реализовывать новые проекты. Так, начал работу Центр культурного развития в Касимове, который построен в рамках федеральной программы. Открыты современные кинозалы в Сасове на 470 мест и в Касимове на 120 мест. В Ухолове начал работать многофункциональный культурный центр. В Батурине появилась новая библиотека модельного стандарта. В 10 районах открыты 23 виртуальных концертных зала.

– У Рязанской области большой культурный и туристический потенциал. В регионе многое делается для его развития. Мы стараемся поддерживать наиболее интересные проекты, – подчеркнул Владимир Мединский. – Мы плотно взаимодействуем с командой Николая Любимова. Думаю, в течение ближайших нескольких лет нам удастся качественно увеличить турпоток в Рязанскую область.

Цирк: когда зажгутся огни?

В беседе с журналистами Владимир Мединский прокомментировал ситуацию с затянувшимся ремонтом здания рязанского цирка и сообщил, что общался на эту тему с директором Росгосцирка Дмитрием Ивановым.

– Темпы работы нас не устраивают. Я был вынужден превысить свои служебные полномочия и дал прямое поручение директору Росгосцирка внимательно проанализировать договорные отношения с подрядчиком. Если с юридической точки зрения мы выясним, что он нарушил базовые условия договора, то Росгосцирк будет в одностороннем порядке разрывать контракт, – говорит Владимир Мединский.

По словам министра культуры РФ, в случае расторжения договора будет объявлен новый конкурс.

– Надо делать упор на использование местных строительных возможностей. Мы, в свою очередь, сделаем все от нас зависящее, чтобы этим летом работы возобновились достойными темпами. Тогда, возможно, удастся в течение года работы по ремонту цирка завершить, – подчеркнул Владимир Мединский.