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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Тепло земли в руке

00:01 / РВ ТВ
На празднике первой борозды в Рыбновском районе отметили 75-летие трудовой победы бригады Дарьи Гармаш
Автор фото: Димитрий Соколов | Тепло земли в руке
Фото: Димитрий Соколов.

–Сеять надо, когда поле прогрелось. Берешь комок земли, чувствуешь тепло – значит, можно работать, – объясняет мужчина в вышитой косоворотке и с корзинкой проса наперевес. Дети в современной одежде с интересом смотрят на сеятеля – откуда еще узнаешь такие секреты сельской работы? Так уже пятый год подряд в рыбновской деревне Баграмово отмечается праздник первой борозды. В этот раз торжество двойное: здесь вспоминают трудовой подвиг женской тракторной бригады Дарьи Гармаш.

В 1942 году трактористки из Ставрополья призвали женщин всей страны заменить на полях мужчин, ушедших на фронт, и обеспечить солдат хлебом. Так началось Всесоюзное социалистическое соревнование, в котором приняли участие свыше 13 тысяч женских бригад. В Рязанской области таких было 96, но именно восемь девушек во главе с Дарьей Гармаш стали лучшими.

– У них было всего три трактора, и они пахали и засевали поля по 12 часов, – рассказывает научный сотрудник баграмовского музея обороны и тыла Ольга Аникина. – Ночью девушки надевали шубы и валенки и ехали на тракторах стоя – железные сиденья сильно замерзали. На них могли напасть волки или диверсанты, а из средств защиты у трактористок – только гаечные ключи!

И в таких условиях бригада Дарьи Гармаш все равно смогла засеять свыше 1200 гектаров. Трактористкам удалось и сэкономить немало топлива. В Баграмове помнят их подвиг. Помнят и то, что девушки передали премию за победу в соревновании на создание танковой колонны «Рязанский колхозник», а часть призового зерна – в фонд обороны.

После войны Дарья Гармаш долгие годы руководила Рыбновской машинно-тракторной станцией, стала Героем Социалистического Труда, оставила землякам новое Баграмово.

Поздравить жителей деревни с праздником приехали глава администрации Баграмовского сельского поселения Ольга Романова, начальник отдела культуры администрации Рыбновского района Галина Корнилова, ректор Рязанского государственного агротехнологического университета Николай Бышов и другие почетные гости. На каждом таком торжестве присутствует сын Дарьи Матвеевны, генеральный директор ЗАО «Техцентр имени Д. Гармаш» Александр Киселев.

После представления на центральной площади дети и взрослые с песнями несут на Поле трудовой славы «Соху Андреевну». Там пахарь делает первую борозду, и за ним следом выходят сеятели в косоворотках, «от плеча» рассыпающие семена.

– Это поле уже частично засеяно рожью, и она взошла, – рассказывает Александр Киселев. – Когда здесь вырастет просо, мы будем показывать туристам, как оно созревает. Гости смогут сами сжать его серпами и обмолотить цепами, как в старину, а затем приготовить муку. Тот, кто сам делал все это, лучше понимает цену сельского труда и хлеба на столе.

Праздник первой борозды насыщенный и веселый. Дети и взрослые участвуют в народных играх, танцуют под песни коллектива «Узорочье», угощаются выпечкой и рассматривают сельскохозяйственную технику. За рулем одного из современных тракторов сидит кроха – правнучка Дарьи Гармаш Полина Яковлева. Живая связь времен, благодарность людям труда и новая работа на земле.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 86 (5373) от 16 мая 2017 года
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