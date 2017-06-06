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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области растет производство молока

09:00 / Экономика
По состоянию на 15 мая суточный валовый надой составил 1026 тонн, что превышает уровень прошлого года на 4,6 процента

Надой на одну фуражную корову в сутки также больше уровня прошлого года на 0,9 кг и составляет 17,6 кг.

По состоянию на 1 мая в сельскохозяйственных предприятиях области произведено 114 тысяч тонн молока, что превышает уровень прошлого года на 6,5 процента.

Большую роль в росте производства сырого молока играет повышение эффективности молочного животноводства, которое выражается в увеличении надоев. Продуктивность дойных коров по области за 4 месяца составляет 2067 кг на одну фуражную корову (+ 173 кг к уровню прошлого года). Рост составил 9,1 процента, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 мая 2017 года
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