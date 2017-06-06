Рязанские аграрии завершают яровой сев

Яровых зерновых культур посеяно 260,8 тыс. га (95,1 процента). Кукурузы на зерно – 14 тыс. га (53,8 процента). Перевыполнили сев зерновых хозяйства Ермишинского, Ухоловского, Михайловского, Александро-Невского, Ряжского, Сасовского, Захаровского, Милославского районов.
Посеяно 7,5 тыс. га (102 процента) сахарной свёклы. Выполнили план сева сельхозтоваропроизводители Сасовского, Ухоловского и Шацкого районов.
Посеяно 89,4 тыс. га (76,6 процента) масличных культур, в том числе рапса и сурепицы – 38,1 тыс. га (77,6 процента), подсолнечника – 37,3 тыс. га (77,5 процента), сои – 11,4 тыс. га (102,4 процента), горчицы – 2,6 тыс. га (37,1 процента).
План сева сои по области перевыполнен за счет увеличения планируемой площади в Александро-Невском, Кораблинском, Сараевском и Ряжском районах.
Посеяно 109 га (14,9 процента) овощных культур.
Посадку картофеля ведут 9 районов области. На сегодня посажено 2,6 тыс. га (55,1 процента).
Продолжается сев кормовых культур. Посеяно 13,2 тыс. га (40,1 процента) кукурузы на зерно, 25,4 тыс. га (83,4 процента) однолетних трав.
Источник: министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области