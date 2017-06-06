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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области разыскивают преступника

09:38 / Актуально
В Рязанской области разыскивают преступника

Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 135 УК РФ. 15 марта этого года примерно в 10.30 в подъезде одного из домов по улице Островского в Рязани неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении малолетней девочки.

По данным следствия, мужчина мог выслеживать девочку по дороге из школы до дома. В подъезд он зашел вместе с ребенком. Следователи не исключают, что преступник пытался развратить или уже развратил и других детей.

Приметы мужчины: на вид 25-30 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, носит усы рыжего цвета, очки для коррекции зрения с прозрачными стеклами в оправе прямоугольной формы. Был одет в пальто серого цвета длиной до колен, спортивную шапку черного цвета.

Лицам, обладающим какой-либо информацией о личности неустановленного мужчины, иных фактах его противоправной деятельности, либо попытках «завести знакомства» с детьми возле образовательных учреждений, просьба обращаться по телефонам: 8 (4912) 96-09-63 (Железнодорожный МСО г. Рязань) или 02.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 мая 2017 года
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