В Рязанской области инспекторы ГИБДД усилили работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Проходит акция «Внимание, дети!»

Как сообщает сайт УМВД России по области, с начала года на территории региона произошло 54 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. В них 3 ребенка погибли и 69 получили травмы.

Большинство ДТП с участием детей происходит летом, когда родители перевозят детей к местам отдыха и обратно. ГИБДД рекомендует родителям ответственнее относиться к обеспечению безопасности своих детей при перевозке в личном транспорте, используя средства пассивной безопасности. Даже если водитель уверен в безопасности своего вождения, на дороге может найтись безответственный водитель, который может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. Поэтому независимо от расстояния и маршрута движения автомобиля для ребенка в пути всегда должны быть обеспечены меры безопасности.

За нарушение требований перевозки детей водителям грозит административная ответственность, предусмотренная ч.3 ст.12.23 КоАП РФ, согласно которой водителям грозит административный штраф в размере 3000 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно проводятся профилактические рейды, направленные на выявление нарушений правил перевозки детей. Экипажи с сотрудниками ГИБДД работают недалеко от учебных заведений, учреждений дополнительного образования и спортивных комплексов.