16:51 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
142

В Рязанской области инспекторы ГИБДД усилили работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

09:51 / Актуально
Проходит акция «Внимание, дети!»

Как сообщает сайт УМВД России по области, с начала года на территории региона произошло 54 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. В них 3 ребенка погибли и 69 получили травмы.

Большинство ДТП с участием детей происходит летом, когда родители перевозят детей к местам отдыха и обратно. ГИБДД рекомендует родителям ответственнее относиться к обеспечению безопасности своих детей при перевозке в личном транспорте, используя средства пассивной безопасности. Даже если водитель уверен в безопасности своего вождения, на дороге может найтись безответственный водитель, который может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. Поэтому независимо от расстояния и маршрута движения автомобиля для ребенка в пути всегда должны быть обеспечены меры безопасности.

За нарушение требований перевозки детей водителям грозит административная ответственность, предусмотренная ч.3 ст.12.23 КоАП РФ, согласно которой водителям грозит административный штраф в размере 3000 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно проводятся профилактические рейды, направленные на выявление нарушений правил перевозки детей. Экипажи с сотрудниками ГИБДД работают недалеко от учебных заведений, учреждений дополнительного образования и спортивных комплексов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области разыскивают преступника

На улице Павлова в Рязани заменят часть трубопровода

В Рязани определили перечень домов, жильцы которых могут бесплатно парковать машины на платных парковках

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:23
Глава рязанского региона Николай Любимов: «Поддержка семей при рождении первого ребенка может в значительной степени стимулировать рождаемость»
15:21
В Рязани поздравили социальных работников с профессиональным праздником
14:00
На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы