В Рязанской области ожидается гроза и шквалистый ветер

Объявлено метеопредупреждение

Сайт главного управления МЧС России по области со ссылкой на гидрометцентр региона сообщает, что в ближайшие 1-2 часа и до конца сегодняшнего дня на территории области ожидается усиление ветра порывами 13-18 м/с, местами гроза, дождь, в отдельных районах сильный.