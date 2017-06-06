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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области ожидается гроза и шквалистый ветер

09:54 / Актуально
Объявлено метеопредупреждение

Сайт главного управления МЧС России по области со ссылкой на гидрометцентр региона сообщает, что в ближайшие 1-2 часа и до конца сегодняшнего дня на территории области ожидается усиление ветра порывами 13-18 м/с, местами гроза, дождь, в отдельных районах сильный.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 мая 2017 года
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