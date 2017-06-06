Сайт главного управления МЧС России по области со ссылкой на гидрометцентр региона сообщает, что в ближайшие 1-2 часа и до конца сегодняшнего дня на территории области ожидается усиление ветра порывами 13-18 м/с, местами гроза, дождь, в отдельных районах сильный.
В Рязанской области ожидается гроза и шквалистый ветер
09:54 16.05.2017 / Актуально
Объявлено метеопредупреждение
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 мая 2017 года
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