В отношении врача, от действий которого пострадал пациент в Рязанской области, возбудили уголовное дело

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, возбуждено уголовное дело в отношении врача районной больницы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, с сентября по ноябрь прошлого года врач-офтальмолог районной больницы оказал пациенту медицинскую услугу ненадлежащего качества, не отвечающую безопасности его здоровья, что привело к утрате зрительных функций глаза пациаента.

Идет расследование.