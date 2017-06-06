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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В отношении врача, от действий которого пострадал пациент в Рязанской области, возбудили уголовное дело

10:02 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, возбуждено уголовное дело в отношении врача районной больницы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, с сентября по ноябрь прошлого года врач-офтальмолог районной больницы оказал пациенту медицинскую услугу ненадлежащего качества, не отвечающую безопасности его здоровья, что привело к утрате зрительных функций глаза пациаента.

Идет расследование.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 мая 2017 года
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