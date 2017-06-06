День музеев и «Ночь музеев - 2017» в Рязанской области. Куда сходить?

Программа мероприятий

В Рязани в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике 18 мая с 10.00 до 18.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное.)

20 мая пройдет «Ночь в музее». С 18.00 до 19.00 пройдет торжественное открытие акции «Ночь в музее». Подведение итогов областного творческого конкурса «Знакомьтесь, мамонт!». Откроется выставка работ участников конкурса.

18.00 - 22.30 будут работать интерактивные площадки: «Твой экологический след», «Правила безопасности отдыха на природе», «Подбери клюв», «Чёрный ящик», мастер-класс художника И. Белозёрова «Художественная обработка кости мамонта».

18.00, 20.00, 21.00 пройдет интерактивное занятие «Журавль в чемодане» от Окского биосферного заповедника (вход по билетам).

18.00, 20.00, 21.00, 22.00 состоится показ спектакля «Обыкновенная земля» по мотивам произведений К.Г. Паустовского в музее-театре «Когда заговорили вещи» (вход по билетам).

19.00 пройдет лекция «Главные проблемы экологии Рязанской области».

18.30, 20.00, 21.30 пройдет автобусная экскурсия по городу «По следам революционных событий 1917 г.» (вход по билетам).

Открыта предварительная запись на анимационную программу «Каша на все времена» (вход по билетам).

В Мемориальном музее-усадьбе академика И.П. Павлова

18 мая в 15.00 откроется фестиваль усадебных игр «Дети, как пуговки, на них все держится».

20 мая в 12.00 состоится открытие сезона игры в городки и крокет, презентация проекта «Крокет-клуб в музее И.П. Павлова».

В Рязанском государственном областном художественном музее имени И.П. Пожалостина 18 мая с 10.00 до 20.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

С 13.00 до 15.00 пройдет мастер-класс Н.Л. Писаревой «Оригами».

С 15.00 до 16.00 пройдет мастер-класс Е. Гонтаренко «Пластилиновая живопись».

В 16.00 откроется выставка «Керамика» И. Чирикова (Москва).

В 17.00 начнется концерт вокальной музыки. Вокал - А. Касаткина, К. Попова. Концертмейстеры – Н.В. Дементьева, Е.А. Островская (вход по билетам).

В 18.30 начнется концерт вокальной музыки. Вокал - С. Цыганкова, М. Соболев. Концертмейстер – Н.В. Дементьева (вход по билетам).

20 мая с 13.00 до 13.20 подведут итоги конкурса детского рисунка «Мой любимый музей. Портрет художественного музея».

В 13.20 начнется концерт для детей и родителей «Звуки и краски музыки».

В 15.00 пройдет концертная программа солистов Рязанского музыкального театра «Весенние голоса». Ведущая – Г. Ганина (вход по билетам).

С 17.00 до 18.00 пройдет мастер-класс Е. Гонтаренко «Линогравюра» (вход по билетам).

С 17.00 до 19.00 пройдет викторина «Год экологии» (вход по билетам).

В 18.00 начнется концерт оперной студии Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых. Руководитель – О. Корнева (вход по билетам).

В 19.00 начнется концерт камерной инструментальной и вокальной музыки Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых. Руководитель – Е.А. Островская (вход по билетам).

В 20.00 пройдет программа «Музей открывает свои тайны. Обретая имена. Секреты музейной атрибуции» (вход по билетам).

В 21.00 состоится концерт вокальной музыки. Вокал - Н. Кузаев, М. Емелина. Концертмейстеры – Н.В. Дементьева и Е.А. Семенова (вход по билетам).

В 22.00 пройдет экскурсия к 180-летию И.П. Пожалостина (вход по билетам).

В Музее истории молодежного движения

18 мая с 10.00 до 20.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

20 мая с 17.00 до 22.00 пройдет Вечер открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

С 17.00 до 18.00 будет работать выставка «Наши земляки».

С 18.00 до 21.00 пройдет иммерсивное путешествие «Виктория».

С 18.00 до 20.00 будет работать экошкола «Моя планета».

В 19.00 откроется фотовыставка Н. Крупнова.

С 20.00 до 21.00 пройдет занятие «Учимся вместе» в рамках выставки графики А. Кривошеевой.

С 21.00 до 22.00 пройдет концерт «Как молоды мы были».

В Рязанском музее путешественников 18 мая с 10.00 до 17.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

В 14.30 пройдет музейный урок «Адмирал «морской литературы» к 140-летию со дня рождения А.С. Новикова-Прибоя.

В 16.30 состоится лекция с презентацией «Корабли второй тихоокеанской эскадры».

20 мая в 12.00 пройдет заседание клуба любителей астрономии «Меридиан 39». Лекция «Необъятный космос».

В 21.00 гости смогут понаблюдать за звездным небом в стационарный телескоп на Кремлевском валу.

В Рязанской области в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина 18 мая с 10.00 до 17.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

20 мая с 17.00 до 20.00 пройдет Вечер открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

В 17.00 состоится концерт ансамбля «Радуница» (веранда дома Л.И. Кашиной).

С 17.00 до 20.00 пройдет демонстрация первого документально-хроникального фильма «Сергей Есенина».

В Музее К.Э. Циолковского» 18 мая с 10.00 до 17.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

С 10.00 до 11.30 состоится познавательное мероприятие «Великий Октябрь» к 100-летию Октябрьской революции 1917 года.

С 11.30 до 15.00 пройдет арт-проект «Рисуем космос».

С 15.00 до 17.00 пройдет праздник на открытой площадке «Вне Земли».

20 мая с 17.00 до 22.00 пройдет Вечер открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

С 17.00 до 19.00 состоится концерт рязанской группы «Все свои» (вход по билетам).

С 19.00 до 20.30 пройдет познавательный квест по улицам с. Ижевское «Места нашей памяти».

С 21.00 до 22.30 пройдет демонстрация фильма «Чудеса планеты Земля. Загадки природы».

В Государственном историко-культурном, природно-ландшафтном музее-заповеднике «Усадьба С.Н. Худекова» 18 мая с 10.00 до 17.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

В 12.30 начнется мероприятие «Здравствуй, музей!».

20 мая с 17.00 до 22.00 пройдет Вечер открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

В 18.00 начнется мероприятие «В гостях у предводителя дворянства».

В Сасовском краеведческом музее 18 мая с 10.00 до 17.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

В 10.00 начнет работу выставка детского рисунка «Музей глазами детей».

В 15.00 пройдет литературно-музыкальный конкурс «Забавушка».

20 мая с 17.00 до 22.00 пройдет Вечер открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

В 11.00 начнется тематическая программа «Композитор В. Темнов».

В 17.00 начнется программа «100 лет революции 1917 года».

В Михайловском историческом музее 18 мая с 08.00 до 17.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

В 11.00 откроется выставка «Моё пионерское детство», посвященной 95-летию всесоюзной организации пионеров имени В.И. Ленина.

11.15-12.00 - демонстрация документальных фильмов о создании всесоюзной организации пионеров

12.00-13.05 - демонстрация 1 серии художественного фильма «Бронзовая птица»

13.15-14.20 – демонстрация 2 серии художественного фильма «Бронзовая птица»

14.30-15.35 - демонстрация 3 серии художественного фильма «Бронзовая птица»

20 мая с 17.00 до 22.00 пройдет Вечер открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное)

17.00-17.20 - открытие фотовыставки, посвященной 100-летию революции 1917 года

17.20-19.00 - демонстрация художественного фильма «Октябрь»

19.00-20.40 - демонстрация художественного фильма «В дни октября»

20.40-22.00 - демонстрация художественного фильма «Человек с ружьем»

В Елатомском краеведческом музее18 мая с 10.00 до 17.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

20 мая с 17.00 до 23.00 пройдет Вечер открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

18.00-20.00 - мастер-класс «Хоровод ремёсел – секреты мастеров»

19.00-20.00 - краеведческий квест «История одного экспоната» для школьников

20.00-21.30 - вечер в музейной гостиной «В уездном городе N»

21.30-23.00 - анимационные экскурсии по экспозиции музея «Из века в век»

В Желанновском краеведческом музее 18 мая с 10.00 до 17.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

19 мая с 17.00 до 20.00 пройдет Вечер открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

11.00 - презентация выставки творческих работ «Прекрасное своими руками»

10.30-13.30 - интерактивная площадка для детей «Детство наших родителей»

14.00-16.00 - праздничное мероприятие «Хранители истории», концерт ансамбля «Акварель» МБУК «Муниципальный культурный центр» (г. Шацк)

17.00 - презентация выставки «Октябрьская революция 1917 года и первые шаги Советской власти в Шацкой крае»

17.00 - час истории «Революционные события 1917 года в Шацком крае»

19.00 – демонстрация художественного фильма «Как закалялась сталь»

В Захаровском краеведческом музее 18 мая с 10.00 до 17.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

С 9.30 до 11.00 состоится круглый стол активистов детского движения «История пионерии».

20 мая с 17.00 до 23.00 пройдет Вечер открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

17.00-18.00 - просмотр и обсуждение документального фильма Н.Н. Дроздова «Зеленая жемчужина Каспия» в рамках Года экологии

18.00-23.00 - интерактивная экскурсия «Вас приветствует Захарово» к 80-летию образования Рязанской области

В Музее Обороны и Тыла 18 мая с 10.00 до 17.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

В 14.00 пройдет заседание краеведческого кружка «Родники», посвященное 95-летию Всесоюзной пионерской организации.

20 мая с 17.00 до 21.00 пройдет Вечер открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

В 18.00 состоится лекция «Хранители памяти. 95 лет гимну пионеров «Взвейтесь кострами синие ночи!».

19.00 - мастер-класс «Георгиевская ленточка» (вход по билетам)

20.00 - творческая гостиная «Пионерское детство мое»

В Рыбновском районном краеведческом музее 18 мая с 10.00 до 17.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

20 мая с 17.00 до 21.00 пройдет Вечер открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

17.00-18.00 – мероприятие «Тропинками Паустовского»

18.00-19.00 – мероприятие «Гордость Рыбновской земли»

19.00-21.00 – презентация «История Рыбновкого района»

В Доме-музее Пироговых 18 мая с 10.00 до 17.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

14.30 – презентация «История музеев Рыбновского района»

20 мая с 17.00 до 22.00 пройдет Вечер открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

19.00-20.00 – сборная экскурсия

20.00-22.00 – демонстрация фильма «Большой концерт»

В Касимовском краеведческом музее 18 мая с 10.00 до 17.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

10.00-17.00 - фотовыставка на бельведере «Сто мгновений Григория Маслова» (вход по билетам).

15.00 - сборная экскурсия по городу «Татарская слобода»

15.00 - подъём на минарет в ходе экскурсии по городу «Татарская слобода» (по билетам)

16.00 - квест по городу «Культурная революция»

20 мая с 17.00 до 23.00 пройдет Вечер открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

16.30,18.40 - интерактивное занятие для детей на выставке «До чего дошел прогресс»

20.30-23.00 - выставка «До чего дошел прогресс»

17.00-23.00 - выставка на бельведере «Сто мгновений Григория Маслова» (вход по билетам)

17.30-23.00 - выставка «Под сенью куполов, аркад и бельведеров» (вход по билетам)

16.30-18.30 - мастер-класс «Обрядовая кукла» (вход по билетам)

19.00-21.00 – мастер-класс «Игрушка из лыка» (вход по билетам)

16.30, 18.00 – мастер-класс «Свистулька из глины» (вход по билетам)

17.50, 19.50, 21.00 - мастер-класс «Ткачество» (вход по билетам)

19.30-22.00 - мастер-класс «Касимовская роспись» (вход по билетам)

17.30,19.30 - анимационная экскурсия «Касимовские зарисовки» (вход по билетам)

19.00-20.00- сборная экскурсия по Соборной площади «Каменная сказка»

В Ряжском краеведческом музее 18 мая с 10.00 до 17.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

10.00-18.00 - ХIII Гаретовские краеведческие чтения

20 мая с 17.00 до 21.00 пройдет Вечер открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

В Кораблинском краеведческом музее 18 мая с 10.00 до 17.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

15.00 – детский спортино-экологический праздник

20 мая с 17.00 до 21.00 пройдет Вечер открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

17.00 - открытие выставки художника Н.Ц. Божук

18.00 - встреча с членами литературного объединения Кораблинского района «Кораблинские родники»

В Музее-усадьбе Мемориальном комплексе М.Д. Скобелева 18 мая с 10.00 до 17.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

В течение дня будет работать выставка «Родовое гнездо Белого Генерала» и книжная выставка «История Рязанского края».

10.00-12.00 - мероприятие «Знакомство с природой усадьбы М.Д. Скобелева»

20 мая с 17.00 до 21.00 пройдет Вечер открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

В течение дня будет работать выставка «Музеи Рязанской области».

17.00-20.00 - вечер «Десять дней, которые потрясли мир» с просмотром фильмов, посвященных Октябрьской революции 1917 г.

В Мемориальном музее П.П. Семёнова-Тян-Шанского, 18 мая с 10.00 до 17.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

20 мая с 17.00 до 21.00 пройдет Вечер открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

18.00 - литературно-музыкальная композиция «Земли моей минувшая судьба. 1917год»

18.45 – концерт пионерской и революционной песни «Там вдали, за рекой»

19.30 - конкурсно-развлекательная программа «Сильные, смелые, ловкие, умелые»

В Пронском краеведческом музей 18 мая с 10.00 до 17.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

10.30-11.45 - викторина «Экологическая тропа по экспозиции и выставкам музея»

12.00-12.30 – лекция-презентация «Прогулка по музеям Рязанской области»

20 мая с 17.00 до 21.00 пройдет Вечер открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

18.00-18.30 – презентация «Живая вода»

18.30-20.00 - театрализованное представление театра-студии «Зеркало» ДК г. Новомичуринска «Смехотерапия»

20.00-21.00 – сборная экскурсия

В Сапожковском краеведческом музее 18 мая с 10.00 до 17.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

11.00 - творческий конкурс для детей «Дети в стране Октября»

13.00 - мастер-класс по изготовлению скворечников и кормушек для птиц

15.00 - творческий конкурс для взрослых «Песни наших отцов»

20 мая с 17.00 до 22.00 пройдет Вечер открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

17.00 - конкурс детского рисунка «Подсмотрели у природы»

19.00 - презентация «Октябрь 1917»

20.00 - выставка «Моя история. Советская страна»

В Скопинском краеведческом музей 18 мая с 10.00 до 17.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

12.20 - презентация книги «Движение Сопротивления в Италии и советские партизаны»

13.30 – открытие выставки живописи художников Рязанской области к 80-летию образования Рязанской области

20 мая с 17.00 до 22.00 пройдет Вечер открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

17.00 – праздничный концерт

18.00 – заседание Скопинского исторического общества им. священников Добролюбовых

19.00 – творческая встреча с членами литературного объединения «Перо скопы»

20.00 – демонстрация фильма «Мещерская сторона» в рамках Года экологии

21.30 – Песенная викторина экологической тематики

В Спасском историко-археологическом музее им. Г.К. Вагнера 18 мая с 10.00 до 17.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

14.00-15.00 - музейное занятие «Музеи Рязанской области»

20 мая с 17.00 до 22.00 пройдет Вечер открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

17.00-17.40 - презентация выставки картин московских художников

17.50-18.30 - квест для детей «По следам времени»

18.00-18.40 - лекция «Отец русской космонавтики» с просмотром фильма «О, я недаром в этом мире жил» к 160-летию К.Э. Циолковского

18.30-19.00 - веселый боди-арт для детей «Звезды галактики»

18.50-20.00 - лекция В.Ф. Буслова «Космос далекий и близкий»

19.00-19.30 - игра для детей «Юный археолог»

19.30-20.30 - ходьба на ходулях

20.00-20.30 - викторина о космосе

20.30-21.30 - мастер-класс по рисованию для детей и взрослых

В Шиловском краеведческом музее 18 мая с 10.00 до 17.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

20 мая с 17.00 до 20.00 пройдет Вечер открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

17.00 – интерактивная лекция «Если бы все было иначе»

В Сараевском краеведческом музее 18 мая с 10.00 до 17.00 пройдет День открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

12.00 - урок истории «Октябрьская революция 1917 года»

14.00 – открытие выставки «Время в фотоотпечатке»

20 мая с 17.00 до 21.00 пройдет Вечер открытых дверей (посещение экспозиций бесплатное).

17.00 - познавательно-игровая программа «Путешествие в Экоцарство - природное государство»

19.00 - экологический флешмоб «Зелёная Россия»