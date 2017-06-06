За 4 дня в Рязанской области на свет появились 150 малышей

Как сообщает сайт регионального минздрава, в области с 10 по 14 мая появились на свет 75 девочек и 75 мальчиков.
В Областном клиническом перинатальном центре родились четыре пары близнецов.
Как сообщает сайт регионального минздрава, в области с 10 по 14 мая появились на свет 75 девочек и 75 мальчиков.
В Областном клиническом перинатальном центре родились четыре пары близнецов.
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