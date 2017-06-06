С восьми улиц Рязани за ночь вывезли более 57 кубометров грунтовых наносов

Как сообщает сайт администрации областного центра, сегодня ночью с улиц Чкалова, Магистральной, Семчинской, Керамзавода, Кирпичный завод, проф. Никулина, Голенчинского шоссе Славянского проспекта было вывезено более 57 кубометров грунтовых наносов. В работах были задействованы 34 единицы уборочной техники.

Также на зеленых зонах областного центра выкашивают траву. По состоянию на 16 мая траву окосили на территории общей площадью около 83 тысяч квадратных метров.

Сегодня в уборке задействованы 2 трактора, 3 погрузчика, 16 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.